網球》父親餵鳥摔傷骨折 球王喬科維奇緊急返國探視

喬科維奇緊急趕回塞爾維亞探視父親。（圖片取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）積極備戰紅土賽季，原定赴義大利羅馬的行程緊急喊卡，由於父親斯爾詹（Srdjan Djokovic）驚傳摔傷，讓他連忙返國探視。

63歲的斯爾詹與愛子關係緊密，向來有話直說的他多次公開表示，西方主流輿論總是打壓喬科維奇，經常有語不驚人死不休的發言，屢次引發球迷熱議。

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根據塞媒指出，斯爾詹是在家中庭院餵鳥時摔傷，緊急送醫檢查後為上臂與肩膀骨折，必須動刀治療，喬帥也被目擊與弟弟及叔叔現身醫院探視，他原定將從西班牙赴義大利參加羅馬大師賽，目標在下月開打的法國網球公開賽締造連霸。

36歲的喬科維奇即將累積在位球王423週，續寫歷史紀錄，近日榮獲被譽為體壇奧斯卡的2024勞倫斯世界體育獎，生涯第5度拿下「最佳男運動員獎」，追平費德爾（Roger Federer）紀錄，去年橫掃三座大滿貫的他，仍在尋求本季首冠。

Novak Djokovic's father Srdjan rushed to hospital after suffering fall, Serb hurriedly joins him after suspected fracture



Speedy recovery.#Djokovic @NDjokofan #NoleFam

: https://t.co/Rl63R3kMlI pic.twitter.com/ED02ZZr7oI — Milica Milutinovic （@MilicaM84932667） April 28, 2024

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