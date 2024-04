網球》父親餵鳥摔傷骨折 球王喬科維奇緊急返國探視

喬科維奇緊急趕回塞爾維亞探視父親。(圖片取自X)

〔記者盧養宣/綜合報導〕塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)積極備戰紅土賽季,原定赴義大利羅馬的行程緊急喊卡,由於父親斯爾詹(Srdjan Djokovic)驚傳摔傷,讓他連忙返國探視。

63歲的斯爾詹與愛子關係緊密,向來有話直說的他多次公開表示,西方主流輿論總是打壓喬科維奇,經常有語不驚人死不休的發言,屢次引發球迷熱議。

根據塞媒指出,斯爾詹是在家中庭院餵鳥時摔傷,緊急送醫檢查後為上臂與肩膀骨折,必須動刀治療,喬帥也被目擊與弟弟及叔叔現身醫院探視,他原定將從西班牙赴義大利參加羅馬大師賽,目標在下月開打的法國網球公開賽締造連霸。

36歲的喬科維奇即將累積在位球王423週,續寫歷史紀錄,近日榮獲被譽為體壇奧斯卡的2024勞倫斯世界體育獎,生涯第5度拿下「最佳男運動員獎」,追平費德爾(Roger Federer)紀錄,去年橫掃三座大滿貫的他,仍在尋求本季首冠。

