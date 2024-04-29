全大運》傳10選手嘔吐腹瀉 台中衛局請下榻飯店暫停供餐兩天

全大運傳10選手疑吃下榻飯店早餐嘔吐腹瀉，衛生局請飯店暫停供餐兩天。（圖：食安處提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全大運5月4日在台灣體育運動大學登場，但部份賽事已提早開賽，今傳出有10名選手出現嘔吐、腹瀉，因選手均住相同飯店，疑吃下榻飯店早餐後出現不適。台體大表示，27日下午先有兩名學生表示身體不適，後陸續有人反應相同情況，共有10人反應不適，經協助就醫，並通報台中市衛生局；台中市食安處指出，9人就醫中，目前還有兩人在醫院觀察，另已請飯店暫停供餐2日，後續再調查是否為食物中毒，相關檢驗預計兩週後出爐。

台體大指出，這起事件起自27日下午，兩名選手到全大運醫護站表示，從早上開始就出現嘔吐情況，選手到站時臉色蒼白，醫師檢視後給予藥物，因選手後續症狀加劇，協助就醫治療，不料到隔日（28日）又陸續有學生出現相同症狀，共有10人均出現類似不適，除協助就醫，也通報台中市衛生局協助處理。

請繼續往下閱讀...

台體大指出，身體不適學生多出現症狀為發燒、嘔吐、腹瀉，因身體不適學生均下榻相同飯店，疑吃飯店餐食後出現不適，衛生局今日派員到飯店稽查，後續須由衛生局檢驗。

台中食安處指出，有關全大運選手發生疑似食品中毒案，今（29）日下午接獲醫院通報，相關選手入住中區某飯店，自昨（28）日上午食用該飯店供應的早餐後，截至今晚9時止，共有10人身體不適，其中9人就醫，目前尚有2人於急診留觀中，其餘皆已返回休息，無人住院。

食安處表示，食安處於接獲通報後，立即啟動相關調查作業，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩週後會有初步結果，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已輔導於現場完成改善。

食安處指出，為防止案情擴大，已依食安法第41條規定，要求飯店廚房暫停供應餐食2日，立即進行作業區的清潔消毒工作，食安處也將密切追蹤進度；此外，市府及主辦單位也將持續關心選手身體狀況及協助就醫，如有就醫需求，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。

食安處補充，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條及同法第44、49條，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法