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網球》謝淑薇組合直落二力挫「英中聯軍」 挺進馬德里女雙8強

2024/04/29 22:40

謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲挺進8強。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）今天在馬德里網賽女雙16強，以6：2、6：4擺平英國沃森（Heather Watson）／中國徐一璠，挺進8強。

謝淑薇曾和捷克女將史崔可娃（Barbora Strycova）在2019年於馬德里封后，而她去年復出也和史崔可娃在此戰重新出發，當時小薇還沒有世界排名，如今已重返球后寶座，重遊舊地讓她感慨萬分，這次她將與梅騰絲聯手，榮膺女雙頭號種子，尋求個人賽史第2冠。

謝淑薇首戰以2：6、6：4、10：2逆轉（Asia Muhammad）／印尼蘇提亞迪（Aldila Sutjiadi），今天她和梅騰絲面對「英中聯軍」，雖開賽就遭破發，但她們在1：2落後時連拿5局，以6：2先馳得點。

謝淑薇在次盤的首局化解4個破發點驚險保發，之後雙方各互破2個發球局將戰局拉回原點，不過小薇組合在5：4時的下一局掌握局面，在第4個賽末點兌現勝利。

謝淑薇組合在贏球後將和第5種子烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧絲塔璠珂（Jelena Ostapenko）爭奪4強門票。

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