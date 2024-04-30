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網球》「蠻牛」納達爾越戰越勇！3連勝勇闖馬德里紅土16強

2024/04/30 07:04

納達爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！納達爾（Rafael Nadal）歷經逾3小時的3盤苦戰，6：1、6：7（5：7）、6：3力退阿根廷對手卡欽（Pedro Cachin），不但挺進自家2024馬德里網賽男單16強，也是西班牙「蠻牛」自2022年9月之後首度職業巡迴賽3連勝。

男、女共站的馬德里紅土，ATP屬千分等級大師賽，曾五度奪冠的37歲老將納達爾，此役頂住次盤搶7失手的壓力，決勝盤回穩滅火，沉重左手上旋球壓制29歲的卡欽，職業生涯第18度在祖國首都挺進16強，也改寫59勝14負的賽事紀錄，「雖然狀態有所起伏，但我找到撐過的辦法。」老經驗的納達爾透露：「就算第3盤中出現一些錯誤，我也讓對方更難以預測，這可能改變了比賽走向。」

至於納達爾下個對手，則為年僅22歲的捷克30種子萊赫卡（Jiri Lehecka），這也是老少雙雄首度交鋒，「我需要找到能夠連續幾天出賽，仍然保持競爭力的方法。我不知道是否處於那個狀態，讓我們看看明天會發生什麼。」傷癒復出的納達爾談到健康狀況，似乎頗為樂觀，「我不知道，日復一日地享受主場出賽，就代表著一切。我正盡最大努力延續夢想。」

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