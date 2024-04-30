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MLB》開季低迷的希克斯遭天使DFA 洋基這兩年要付他6億薪水

2024/04/30 07:45

希克斯。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天做出人員異動，把開季打擊低迷的34歲老將希克斯（Aaron Hicks）指定讓渡（DFA），右投克里斯托伐克（Zac Kristofak）下放至小聯盟3A。天使隊從3A拉上右投丹尼爾（Davis Daniel）、前首輪大物游擊手C.塔克（Cole Tucker）。

希克斯今年以1年74萬美元的底薪合約加盟天使，本季出賽18場，共57打數敲8安，有1轟、5打點，打擊率僅1成40、整體攻擊指數（OPS）只有0.415都是生涯最糟。希克斯開季至今57打數就吞23次三振、選到6次保送，吞三振率為36.5％。

由於天使外野群方面，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、沃德（Taylor Ward）兩名強打都很健康，25歲外野手阿德爾（Jo Adell）開季火燙，讓希克斯難有上場空間。

希克斯的生涯初期曾待過雙城3個賽季，並從2016年起效力洋基共8個賽季，近兩年轉戰金鶯、以及天使。

希克斯曾在2019年與洋基簽7年7000萬美元的合約，洋基雖然在去年季中把希克斯釋出，還要付他兩年共1900萬美元的薪水（約新台幣6.2億），包含今、明兩年各950萬美元的薪資，另外還有2026年100萬美元的球隊選擇權。

此外，天使隊在美國時間27日與雙城隊之戰，希克斯先前曾客串擔任投手，這是他首次在大聯盟登板投球，共投1局被敲2安（包含1轟），失掉2分，防禦率為18。天使該場比賽以5比16慘敗。

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