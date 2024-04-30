湯優盃》親眼看到戴資穎等名將 只有4人的烏干達女團：永生難忘經歷

戴資穎。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕只有4名隊員的烏干達女團在優霸盃小組賽吞下2連敗，確定無緣8強，但她們透過這次賽事吸收許多經驗值，成為永生難忘的經歷。

由於原本獲得優霸盃門票的南非隊宣布退出，烏干達隊憑藉非洲錦標賽第二名的成績獲得遞補參賽的資格，但礙於資金上的困頓，烏干達女團只能派出符合最低人數要求的4名球員參賽，而她們的身分都還是學生，「羽球對我們來說意味著太多，我們因為羽球所以可以免費上學，因為羽球有了現在的一切。」

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烏干達隊資金捉襟見肘，連穿線費用都付不出，在小組賽首戰輸給日本後，烏干達領隊拿著隊員們的斷線球拍到賽事的穿線服務區，請求工作人員的幫忙，「我們這次來中國參賽花了很多錢，現在已經無法支付穿線費用了，但隊員們還有比賽要打...」VICTOR官方穿線團隊也伸出援手，決定給烏干達隊提供免費穿線服務。

烏干達女團目前在小組賽吞下2連敗，皆以0：5輸球，隊員拉菲（Fadilah Shamika Mohamed Rafi）表示：「我們沒有給自己設定目標，我們是第一次參加優霸盃，我們也沒有預料到有這麼多觀眾給我們報以熱烈的掌聲，很感謝也很感動。」

拉菲直呼：「我們是透過遞補獲得參賽資格的，我們很幸運，也知道自己的差距，得知這個消息時，我們都跳了起來，我的天啊，要去參加優霸盃了，我們的家人朋友都像我們達到了人生大目標一樣祝賀我們，他們都告訴我們『不要有壓力，這是該你們綻放的時候了』。」

拉菲指出，這回參加優霸盃看到了戴資穎、安洗瑩等知道了很久的選手，還跟以前只能在電視裡看到的頂尖球員交手，這對她們來說是畢生難忘的經驗，「我們會繼續練習羽球，希望有一天我能實現參加奧運的夢想。」

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