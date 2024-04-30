NBA》組三巨頭的太陽首輪遭橫掃 畢爾點出球隊健康狀況問題

畢爾。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽本季組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾（Bradley Beal）為首的三巨頭，卻在西部季後賽首輪遭明尼蘇達灰狼橫掃。畢爾沉澱一天後，今天受訪坦言被橫掃的感覺很糟，認為球隊本季的健康狀況是太陽迅速結束賽季的關鍵。

「回想起來，我們贏了49場例行賽。」畢爾今天在球隊訓練設施受訪表示，「這是很多場比賽，我大概缺陣約近30場比賽吧？有很多場比賽，我並不是說如果自己上場打球，我們就能贏每場比賽，但如果我整年保持健康、每個人都保持健康，我們的處境就會完全不同。」

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畢爾本季傷病纏身，開季就因為下背部緊繃、腿部神經疼痛缺陣，接著又遇到腳踝傷勢、腿筋拉傷、鼻子骨折等傷勢，畢爾本季在例行賽出賽53場，平均有18.2分、整體投籃命中率為51.3％。

不過，畢爾在西部首輪季後賽面對灰狼，4場平均拿16.5分，昨天的關鍵第4戰，畢爾全場13投4中僅拿9分，還6犯離場。

這讓先前曾保證太陽隊不會遭橫掃的畢爾說，「做為一支球隊，你對自己有很高的期望，顯然也有個人的期望，要為一件非常巨大的事情做出貢獻，並成為其中一部分。但那個系列賽真是糟透了。顯然對我來說，最後一場比賽很糟糕。」

太陽隊後衛G.艾倫（Grayson Allen）受到腳踝傷勢影響，缺席西部季後賽最後兩場比賽。G.艾倫說，「我認為傷病真的縮短我們想成為那支球隊的時間。」

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