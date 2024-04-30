MLB》新賽季球衣問題 美媒爆球員工會介入處理

球員工會將介入新球衣問題，包含球褲過於透明等。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季球衣問題不斷，從春訓開始就被爆出褲子太透明、背號、名字繡字出問題等，而今美國媒體指出，球員工會將為此事介入，要求球衣贊助商修正。

《ESPN》報導指出，他們獲得了一份備忘錄，內容指出球衣問題已經有許多球員甚至球迷投訴，而球員工會已經發出備忘錄，表態將會修正「球衣、球褲顏色不統一」、「背號、名字太小」、「褲子太透明」、以及「新材質球衣容易積汗」等問題，不過這些修正，預計要到2025年、也就是下賽季才能實施。

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根據工會的備忘錄內容，他們將球衣問題歸咎在贊助品牌Nike的新材質上，儘管品牌主打新材質的優異性能，不過球員普遍反饋不喜歡。工會還直言，這次問題完全在於Nike，因為品牌推出了一個完全不需要的創新變革。

球員工會表示，實際上在2022年Nike預覽新球衣時，他們就已經提出了擔憂，特別是球褲上的變化，不過品牌方強調沒問題，是球員需要去適應新材質。

而《ESPN》在接獲備忘錄後，已經聯繫了大聯盟、Nike、球衣製造商Fanatics三方，不過三方都拒絕回應。

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