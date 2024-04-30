MLB》法官首度站左外野 洋基得點圈熄火遭金鶯完封

賈吉大聯盟生涯首度守左外野。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前兩戰對釀酒人加總狂轟30分的洋基，今天客場挑戰金鶯，儘管全場出現7支安打，不過一分未得，終場0：2敗給對手，值得一提的是，此戰「法官」賈吉（Aaron Judge）首度鎮守左外野上陣，可惜球隊未能贏球。

由於休賽季交易過來的左外野手維杜戈（Alex Verdugo）請陪產假，因此洋基讓賈吉守左外野，成為了法官大聯盟生涯中，第一次鎮守左外野的紀錄。不過生涯首次鎮守左外野，球隊以輸球收尾，整場法官4打數僅1安打，還吞下了1次三振。

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實際上洋基不僅是賈吉熄火，而是整個打線都被壓制，全場7支安打但一分未得，總共留下10個殘壘，得點圈8次打擊都未能打回跑者，而金鶯韓德森（Gunnar Henderson）首局轟出陽春砲，8局下又添一分保險分，終場洋基0：2輸球。

賈吉過去並非沒有守過左外野的經驗，不過都是在3A時期，或是近年春訓期間站過左外野，賽前總教練布恩（Aaron Boone）表示，儘管他沒在大聯盟守過左外野，不過還是相信他可以適應這個新的守備位置，而此戰賈吉兩次守備機會也都順利抓下出局數。

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