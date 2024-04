MLB》塞維里諾前7局無安打、第8局破功 大都會仍吞近8戰第6敗

大都會投手塞維里諾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會投手塞維里諾(Luis Severino)今天先發前7局沒有被對手敲安,第8局無安打破功,塞維里諾仍交出8局失1分的好投,無關勝敗。大都會當家終結者狄亞茲(Edwin Diaz)在第9局挨兩分砲,讓大都會最後在主場以1比3敗給小熊。

塞維里諾開賽連續解決11名打者,直到第4局2出局後才丟出保送。接著塞維里諾連續解決7人後。第7局一開始先丟保送,塞維里諾先解決一人,再讓對手敲平飛球形成雙殺。大都會靠尼莫(Brandon Nimmo)首局首打席開轟,前7局打完以1比0領先。

進入第8局後,塞維里諾先投保送,接著被小熊游擊手史萬森(Dansby Swanson)敲出全隊第1安。小熊隊該半局1出局攻占一、三壘,靠馬德里格爾(Nick Madrigal)滾地球護送1分,雙方戰成1比1平手。

塞維里諾完成8局投球後退場,第9局由狄亞茲登板後援,卻被小熊莫雷爾(Christopher Morel)擊出超前兩分砲,狄亞茲吞本季首敗。大都會近8戰吞6敗,目前以14勝14敗暫居國家聯盟東區第三。

大都會當家終結者狄亞茲。(法新社)

塞維里諾先發8局僅被敲1安,失掉1分,賞5次三振、丟2次保送,賽後防禦率為2.31。去年季後離開洋基的塞維里諾,本季轉戰大都會,開季先發6場戰績2勝2敗,共投35局賞31次三振,每局被上壘率為1.06。

小熊投手小萊特(Mark Leiter Jr)後援0.2局無失分收本季首勝。終結者內里斯(Hector Neris)後援1局無失分,摘得今年第4次救援成功。小熊目前以18勝11敗暫居國家聯盟中區第二。

