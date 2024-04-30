MLB》塞維里諾前7局無安打、第8局破功 大都會仍吞近8戰第6敗

大都會投手塞維里諾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會投手塞維里諾（Luis Severino）今天先發前7局沒有被對手敲安，第8局無安打破功，塞維里諾仍交出8局失1分的好投，無關勝敗。大都會當家終結者狄亞茲（Edwin Diaz）在第9局挨兩分砲，讓大都會最後在主場以1比3敗給小熊。

塞維里諾開賽連續解決11名打者，直到第4局2出局後才丟出保送。接著塞維里諾連續解決7人後。第7局一開始先丟保送，塞維里諾先解決一人，再讓對手敲平飛球形成雙殺。大都會靠尼莫（Brandon Nimmo）首局首打席開轟，前7局打完以1比0領先。

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進入第8局後，塞維里諾先投保送，接著被小熊游擊手史萬森（Dansby Swanson）敲出全隊第1安。小熊隊該半局1出局攻占一、三壘，靠馬德里格爾（Nick Madrigal）滾地球護送1分，雙方戰成1比1平手。

塞維里諾完成8局投球後退場，第9局由狄亞茲登板後援，卻被小熊莫雷爾（Christopher Morel）擊出超前兩分砲，狄亞茲吞本季首敗。大都會近8戰吞6敗，目前以14勝14敗暫居國家聯盟東區第三。

大都會當家終結者狄亞茲。（法新社）

塞維里諾先發8局僅被敲1安，失掉1分，賞5次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.31。去年季後離開洋基的塞維里諾，本季轉戰大都會，開季先發6場戰績2勝2敗，共投35局賞31次三振，每局被上壘率為1.06。

小熊投手小萊特（Mark Leiter Jr）後援0.2局無失分收本季首勝。終結者內里斯（Hector Neris）後援1局無失分，摘得今年第4次救援成功。小熊目前以18勝11敗暫居國家聯盟中區第二。

Luis Severino is doing something special in Queens right now pic.twitter.com/lxzDxjARvU — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 30, 2024

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