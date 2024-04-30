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NBA季後賽》熱火被打爆球迷提前離場 「小白」38分率塞爾提克聽牌

2024/04/30 10:03

D.懷特。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕頭號種子塞爾提克今天靠著「小白」D.懷特（Derrick White）的個人秀，上演雙手暴扣戲碼，還轟進8顆三分球，拿季後賽生涯新高38分，終場以102：88打爆第8種子熱火，在東部季後賽首輪系列賽以3：1率先聽牌，晉級只差1勝。

熱火幾乎全場落後，尤其第四節最後3分鐘還有超過15分的差距，邁阿密主場球迷失望地提早離場，肉眼可見周邊觀眾席幾乎都空了，而熱火在主場吞下2連敗後，如今已在淘汰邊緣，且巴特勒（Jimmy Butler）因傷持續缺陣下，想重演上季的「老八傳奇」戲碼難度很高。

即使塞爾提克「雙探花組合」塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）今天開賽手感不算好，但D.懷特挺身而出，他13投8中，包含三分球9投6中拿22分，而熱火進攻能量不足，三分球準星是18.8％，艾德巴約（Bam Adebayo）12分已是全隊最高，綠衫軍上半場取得53：36領先。

不但在外線火力四射，D.懷特在第三節還上演雙手暴扣戲碼，不斷重創熱火，率領塞爾提克取得最大28分的優勢，塔圖姆在決勝節還上演飛身單手扣籃，讓邁阿密主場變成靜悄悄的圖書館。

熱火在決勝節展開追分攻勢，只是艾德巴約在剩下5分04秒的防守動作干擾塔圖姆，被吹惡意犯規，也打壞追分氣勢，一直無法追近與塞爾提克的差距，勝負就此定調。

塞爾提克有4人得分達雙位數，D.懷特拿38分還外帶4籃板、、3助攻3阻攻，塔圖姆進帳20分、11籃板、5助攻，J.布朗17分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）拿11分。

艾德巴約拿25分、17籃板，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）進帳19分，但熱火全隊三分球命中率只有27.3％種下敗因。

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