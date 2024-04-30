NBA》拒絕與主帥擊掌 畢爾道歉：不是針對他

畢爾在第4戰6犯離場。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽今年季後賽首輪，意外遭到灰狼橫掃，而在第4戰畢爾（Bradley Beal）6犯離場時，被拍到拒絕與總教練沃格爾（Frank Vogel）擊掌，對此畢爾出面道歉，並解釋不是因為不滿總教練而拒絕的。

第4戰畢爾在末節最後階段，因吞下6犯而離場，離場時總教練沃格爾要與他擊掌卻被拒絕，今天畢爾受訪時解釋，他並不是因為不滿教練，而是當下非常沮喪、知道球隊要被淘汰了，才會有那樣的舉動，他也為自己不禮貌的行為向沃格爾道歉。

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畢爾的舉動會引起注意，原因在於《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，太陽總教練沃格爾（Frank Vogel）賽季結束後很可能被換掉，儘管沃格爾出面表示球隊老闆力挺自己，不過在首輪0：4被灰狼橫掃後，沃格爾是否能留任，依舊繼續是焦點。

此外《The Athletic》還指出，沃格爾在球隊內已經失去球員信任，4月一場例行賽敗給快艇後，沃格爾在休息室發飆，但當下球員並不想理他，甚至有球員表態當下是在憋笑。

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