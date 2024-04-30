全大運》10選手上吐下瀉 疑飯店早餐生菜沙拉出包

全大運10選手疑食物中毒上吐下瀉 ，食安處到飯店廚房採檢。（食安處提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全大運5月4日將在國立台灣體育運動大學登場，但部分賽事已提早開賽，昨天某大學劍擊隊10名隊員發生頭痛、發燒、上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，陸續就醫；台中市食品藥物安全處今天表示，學生反映是吃了飯店餐廳的自助式早餐，懷疑生菜沙拉出問題，已採集食餘、廚房及人體檢體送驗，檢驗包括諾羅病毒等病原體，預計2週後報告出爐，食安處也責令飯店今起停止供餐2天。

台中市食安處長傅瓊慧（中）表示，學生反映是吃了飯店餐廳的自助式早餐後出現症狀，指向生菜沙拉出現問題，已採集食餘、廚房及人體檢體送驗。（記者蔡淑媛攝）

台中市食安處長傅瓊慧表示，食安處在昨日上午將近11笤時收到澄清醫院平等分院通報，有2人通報食物中毒，都是食用台中市中區某飯店自助式早餐，下午4點半再接獲中國附醫通報，某大學擊劍隊員身體不適，出現食物中毒症狀，目前共有10人身體不適中有9人就醫，其中2人急診留觀在晚上10點離院，現在身體逐漸恢復，也正常參賽。

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全大運10選手疑食物中毒上吐下瀉 ，食安處到飯店廚房採檢。（食安處提供）

該團共28人在4月26日入住中區某飯店到30日，預計今天賽程結後就會返回台北，調查疑似食物中毒學生都是吃了飯店餐廳的自助式早餐，指向生菜沙拉可能有問題，目前除了該批學生出現食物中毒症狀，未有飯店其他旅客反映不適。

傅瓊慧指出，食安處昨天獲報前往該飯店稽查，進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩週後會有初步結果，現場查有部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等項目，已輔導於現場完成改善，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反食安法第15條及同法第44、49條，移送司法偵辦，或處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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