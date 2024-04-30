NBA季後賽》年輕人真強！雷霆4戰橫掃鵜鶘 相隔8年晉西部次輪

雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯（左）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷霆青年軍今在第4戰避免夜長夢多，亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）和J.威廉斯（Jaylin Williams）各24分帶領下，以97：89力挫第8種子鵜鶘，在西部季後賽首輪4戰橫掃對手，雷霆在2015-16年賽季後再次挺進次輪。

雷霆以25歲的亞歷山大吉爾吉斯為首，本季陣容平均年齡僅23.9歲，成為40年來最年輕的西部頭號種子，外界賽前普遍認為，季後賽經驗不足是他們的軟肋，但他們的表現打破專家眼鏡，4場就解決鵜鶘，下一輪要對上快艇與獨行俠系列賽的勝方。

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兩隊在第4戰的外線手感都不好，打鐵聲頻頻作響，雷霆為19投4中，看靠著J.威廉斯上半場拿13分，上半場打完以44：43領先，而鵜鶘三分球19投3中，靠瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）強攻禁區，8分已是全隊最高。

雷霆J.威廉斯。（法新社）

下半場戰況依舊膠著，雷霆的亞歷山大吉爾吉斯獨拿10分，鵜鶘有5人有得分進帳，靠英葛蘭（Brandon Ingram）讀秒罰球命中才以71：70逆轉。

雷霆在第四節最多5分，但靠著吉迪連續2顆三分球帶頭拉出8：0攻勢再度超前，之後一路壓著鵜鶘打，以27：18的攻勢收尾，拿下勝利，成功晉級西部季後賽次輪。

雷霆先發5人得分都達雙位數，亞歷山大吉爾吉斯拿24分、10籃板，J.威廉斯有23分、8藍版，霍姆格倫和吉迪各14分，多特（Luguentz Dort）有11分。

鵜鶘少了Z.威廉森（Zion Williamson）戰力大傷，過去3場對雷霆都沒能攻破百分，吞下3連敗，今天在主場也是打了三節好球，第四節崩盤種下敗因，麥考倫（CJ McCollum）拿20分最佳，瓦倫丘納斯有19分、13籃板，但還是沒能延長戰線，本季止步西部季後賽首輪。

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