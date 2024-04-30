晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》年輕人真強！雷霆4戰橫掃鵜鶘 相隔8年晉西部次輪

2024/04/30 11:09

雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯（左）。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕雷霆青年軍今在第4戰避免夜長夢多，亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）和J.威廉斯（Jaylin Williams）各24分帶領下，以97：89力挫第8種子鵜鶘，在西部季後賽首輪4戰橫掃對手，雷霆在2015-16年賽季後再次挺進次輪。

雷霆以25歲的亞歷山大吉爾吉斯為首，本季陣容平均年齡僅23.9歲，成為40年來最年輕的西部頭號種子，外界賽前普遍認為，季後賽經驗不足是他們的軟肋，但他們的表現打破專家眼鏡，4場就解決鵜鶘，下一輪要對上快艇與獨行俠系列賽的勝方。

兩隊在第4戰的外線手感都不好，打鐵聲頻頻作響，雷霆為19投4中，看靠著J.威廉斯上半場拿13分，上半場打完以44：43領先，而鵜鶘三分球19投3中，靠瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）強攻禁區，8分已是全隊最高。

雷霆J.威廉斯。（法新社）

下半場戰況依舊膠著，雷霆的亞歷山大吉爾吉斯獨拿10分，鵜鶘有5人有得分進帳，靠英葛蘭（Brandon Ingram）讀秒罰球命中才以71：70逆轉。

雷霆在第四節最多5分，但靠著吉迪連續2顆三分球帶頭拉出8：0攻勢再度超前，之後一路壓著鵜鶘打，以27：18的攻勢收尾，拿下勝利，成功晉級西部季後賽次輪。

雷霆先發5人得分都達雙位數，亞歷山大吉爾吉斯拿24分、10籃板，J.威廉斯有23分、8藍版，霍姆格倫和吉迪各14分，多特（Luguentz Dort）有11分。

鵜鶘少了Z.威廉森（Zion Williamson）戰力大傷，過去3場對雷霆都沒能攻破百分，吞下3連敗，今天在主場也是打了三節好球，第四節崩盤種下敗因，麥考倫（CJ McCollum）拿20分最佳，瓦倫丘納斯有19分、13籃板，但還是沒能延長戰線，本季止步西部季後賽首輪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。