NBA季後賽》疑伸腳險害塔圖姆受傷 吞惡犯的艾德巴約稱不知道

塞爾提克球星塔圖姆(中)差點受傷。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA東部季後賽首輪,熱火今天以88比102慘敗塞爾提克,系列賽陷入1比3的淘汰邊緣。此戰熱火中鋒艾德巴約(Bam Adebayo)在第四節對綠衫軍球星塔圖姆(Jayson Tatum)惡意犯規,差點害對方受傷。艾德巴約賽後被問到此事僅說不知道。

此戰第四節剩下5分04秒,熱火老將米爾斯(Patty Mills)犯規後,進入死球狀態,一旁的塔圖姆撿起球做投籃,艾德巴約卻上前做干擾,疑似伸腳讓塔圖姆踩到、差點受傷,塞爾提克中鋒哈福德(Al Horford)跑上前並撞了艾德巴約。經裁判檢視後,艾德巴約吞下一級惡意犯規,哈福德吞技術犯規。

被到到這次的惡意犯規,艾德巴約賽後僅說,「我不知道,就略過這件事吧,你會讓我被罰款的。」

「我知道我們會在犯規後試著投籃,但防守是有程度之分的。」哈福德說,如果一個人在死球狀態去投籃,就讓他去投,「我知道(艾德巴約)嘗試去競爭,但我很生氣,我不想看任何我們隊友受傷。」

Hoping Jayson Tatum is ok after he appeared to roll his ankle on this Bam Adebayo contest after the whistle

pic.twitter.com/dSPFOPv7rb