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NBA季後賽》疑伸腳險害塔圖姆受傷 吞惡犯的艾德巴約稱不知道

2024/04/30 12:10

塞爾提克球星塔圖姆（中）差點受傷。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA東部季後賽首輪，熱火今天以88比102慘敗塞爾提克，系列賽陷入1比3的淘汰邊緣。此戰熱火中鋒艾德巴約（Bam Adebayo）在第四節對綠衫軍球星塔圖姆（Jayson Tatum）惡意犯規，差點害對方受傷。艾德巴約賽後被問到此事僅說不知道。

此戰第四節剩下5分04秒，熱火老將米爾斯（Patty Mills）犯規後，進入死球狀態，一旁的塔圖姆撿起球做投籃，艾德巴約卻上前做干擾，疑似伸腳讓塔圖姆踩到、差點受傷，塞爾提克中鋒哈福德（Al Horford）跑上前並撞了艾德巴約。經裁判檢視後，艾德巴約吞下一級惡意犯規，哈福德吞技術犯規。

被到到這次的惡意犯規，艾德巴約賽後僅說，「我不知道，就略過這件事吧，你會讓我被罰款的。」

「我知道我們會在犯規後試著投籃，但防守是有程度之分的。」哈福德說，如果一個人在死球狀態去投籃，就讓他去投，「我知道（艾德巴約）嘗試去競爭，但我很生氣，我不想看任何我們隊友受傷。」

熱火中鋒艾德巴約。（法新社）

塞爾提克球星塔圖姆（右）。（法新社）

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