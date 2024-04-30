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MLB》大谷翔平猛敲雙安、得點圈有人建功！ 宇宙道奇近8戰奪7勝

2024/04/30 12:35

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天猛敲雙安，單場3度上壘，幫助球隊以8：4擊敗響尾蛇，道奇近8戰拿下7勝。

大谷翔平今天打第2棒DH，首打席就敲出中外野安打、擊球初速102英哩，2上第二打席，當時球隊1出局攻佔滿壘，大谷敲出二壘滾地形成雙殺，得點圈有人時再度熄火。比賽4局打完時，道奇取得2：1領先。

大谷5上選到保送，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數，道奇單局打了10個人次，一口氣灌進4分大局。不過響尾蛇馬上有所回應，5下火力甦醒狂攻3分，追至4：6落後。

大谷翔平。（美聯社）

道奇6上靠著史密斯（Will Smith）敲出陽春砲再下一城，該局大谷敲出游擊滾地出局。道奇8上攻勢再起，大谷把握住無人出局一二壘有人的得點圈機會，掃出左外野安打帶有1分打點，幫助球隊添加保險分，終場道奇就以4分之差拿下勝利。

大谷翔平全場4打數敲2安，貢獻1分打點、跑回1分，選到1次保送，賽後打擊率為0.341。

道奇先發投手派克斯頓（James Paxton）主投5局用了96球，被打6支安打，失4分責失，投出4三振、5保送，摘下本季第3勝，賽後防禦率3.51。

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