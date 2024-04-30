全障運》全國身心障礙國民運動會5/25南投登場 今中興新村點聖火

全國身心障礙運動會聖火傳遞至南投國立特殊教育學校聖火隊。（記者佟振國攝）

〔記者佟振國／南投報導〕2024全國身心障礙國民運動會將於5月25日至28日首度在南投縣舉辦，也是50年前省府教育廳開辦該項活動以來，南投首當東道主，縣府今（30）日於省府大樓前引燃大會聖火，別具溯源與傳承意義，聖火也將於5月2日起展開12天的傳遞行程，預計環繞北、中、南15所特殊教育學校及單位，傳達運動平權精神。

全國身心障礙國民運動會聖火引燃儀式上午10點在南投市中興新村省府大樓前舉行，本次聖火引燃也結合科技創新，在省府大樓前方以無人機帶著「火苗」穿越時空點燃大會的勝利之火，副縣長王瑞德與教育部體育署組長呂宏進隨後共同引燃大會聖火，宣告賽會即將開跑。

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王瑞德表示，聖火引燃地點有歷史傳承意涵，回顧1974年首次身心障礙國民「仁愛運動會」由省府教育廳主辦，相隔半世紀50年後由省府所在地南投縣首度承擔使命，格外具有傳承意義。

聖火傳遞儀式由副縣長等人與南投縣代表隊特奧輪鞋競速選手黃偉峻及地板滾球選手蔡承恩擔任第1棒，傳遞至國立南投特殊教育學校聖火隊，並透過舞龍引導與太鼓舞韻表演，點燃今年全國身心障礙國民運動會母火，並為南投縣代表隊授旗加油打氣。

縣府表示，本屆賽會精神主軸為「尋根」、「溯源」、「愛流傳」，日月潭作為南投精神地標，聖火火把以波浪形的藍白線條，捕捉水的靈動之美，更是文化與傳統不息流轉的象徵，喚起對歷史根源的探尋。

統計今年全國21縣市參與賽會的總人數達5578人，舉辦項目包括田徑、游泳、射擊、羽球、保齡球、輪椅網球、桌球、地板滾球、籃球、健力、射箭、特奧保齡球、特奧羽球、特奧滾球、特奧輪鞋競速、特奧籃球等16個運動種類，參加對象涵蓋肢體、智能、聽覺、視覺障礙等類別選手。

南投縣副縣長王瑞德（左）與教育部體育署組長呂宏進（右）共同點燃全國身心障礙國民運動會聖火。（記者佟振國攝）

南投縣舉辦全國身心障礙運動會，今天舉行聖火引燃儀式，透過無人機帶著火苗，由省府大樓前飛越至舞台點燃勝利之火。（記者佟振國攝）

南投縣副縣長王瑞德（右）將聖火傳給地板滾球選手蔡承恩（左），擔任第1棒展開傳遞。（記者佟振國攝）

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