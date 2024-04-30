晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

U23亞洲盃》日本男足獲巴黎奧運門票 連8屆征戰奧運賽場

2024/04/30 13:20

亞足聯U23亞洲盃，日本男足晉級決賽，也收下巴黎奧運門票。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞足聯U23亞洲盃4強賽，日本男足靠細谷真大、荒木遼太郎各踢進1球，幫助藍武士以2比0擊敗伊拉克，不但闖進決賽，也確定收下巴黎奧運門票，連8屆闖進奧運舞台。

此戰上半場第28分鐘，日本隊長、擔任中場的藤田讓瑠起大腳傳球至前場，細谷真大接獲傳球後，他衝到禁區左側、並盤球閃過對方防守，細谷真大起右腳射門破網，為日本隊先馳得點。

接著第42分鐘，荒木遼太郎接獲藤田讓瑠的傳球後，在禁區門前起右腳射門進球，為日本隊取得2比0領先。日本隊下半場加強防守、未讓對手越雷池一步，最後贏球晉級決賽。

日本男足前鋒細谷真大。（法新社）

單場傳2次助攻的藤田讓瑠表示，「獲得奧運出賽資格，對我們來說只是最低的目標，我追求的是亞洲頂點，我們會做好充分準備去贏得下一場比賽。」日本隊將在決賽碰上烏茲別克。

亞足聯U23亞洲盃前三名的隊伍，可以獲得巴黎奧運的門票。如今殺進冠軍戰的日本男足，這是藍武士連8屆闖進奧運舞台，這也將是日本男足史上第12次獲得奧運出賽資格。

日本男足球員荒木遼太郎。（法新社）

日本隊長藤田讓瑠（中）。（美聯社）

亞足聯U23亞洲盃，日本男足晉級決賽，也收下巴黎奧運門票，現場日本球迷舉海報敬祝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。