U23亞洲盃》日本男足獲巴黎奧運門票 連8屆征戰奧運賽場

亞足聯U23亞洲盃，日本男足晉級決賽，也收下巴黎奧運門票。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞足聯U23亞洲盃4強賽，日本男足靠細谷真大、荒木遼太郎各踢進1球，幫助藍武士以2比0擊敗伊拉克，不但闖進決賽，也確定收下巴黎奧運門票，連8屆闖進奧運舞台。

此戰上半場第28分鐘，日本隊長、擔任中場的藤田讓瑠起大腳傳球至前場，細谷真大接獲傳球後，他衝到禁區左側、並盤球閃過對方防守，細谷真大起右腳射門破網，為日本隊先馳得點。

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接著第42分鐘，荒木遼太郎接獲藤田讓瑠的傳球後，在禁區門前起右腳射門進球，為日本隊取得2比0領先。日本隊下半場加強防守、未讓對手越雷池一步，最後贏球晉級決賽。

日本男足前鋒細谷真大。（法新社）

單場傳2次助攻的藤田讓瑠表示，「獲得奧運出賽資格，對我們來說只是最低的目標，我追求的是亞洲頂點，我們會做好充分準備去贏得下一場比賽。」日本隊將在決賽碰上烏茲別克。

亞足聯U23亞洲盃前三名的隊伍，可以獲得巴黎奧運的門票。如今殺進冠軍戰的日本男足，這是藍武士連8屆闖進奧運舞台，這也將是日本男足史上第12次獲得奧運出賽資格。

日本男足球員荒木遼太郎。（法新社）

日本隊長藤田讓瑠（中）。（美聯社）

亞足聯U23亞洲盃，日本男足晉級決賽，也收下巴黎奧運門票，現場日本球迷舉海報敬祝。（法新社）

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