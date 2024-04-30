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NBA季後賽》詹姆斯掰掰！穆雷4秒致勝跳投率金塊淘汰湖人 闖西部準決賽

2024/04/30 12:29

詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕西部第2種子金塊今天回到主場迎接首輪季後賽G5，穆雷（Jamal Murray）最後4秒致勝跳投，最終金塊以108：106擊敗湖人，4：1贏下系列賽，將在西部準決賽對決灰狼，並續朝衛冕之路邁進。

金塊系列賽連勝3場取聽牌，前役在洛杉磯客場遭湖人扳回一城。穆雷左小腿拉傷，此仗仍上場奮戰，他首節3顆三分球，板凳出發R.傑克森（Reggie Jackson）最後1分鐘貢獻5分，金塊一波10：0攻勢，帶著28：24領先進入第2節。39歲詹姆斯（LeBron James）第2節接管戰局單節8分，A.戴維斯（Anthony Davis）半場有16分、9籃板，湖人第二節超車以53：50領先結束上半場。

金塊過去幾場都能在第三節翻轉戰局，此仗趁著A.戴維斯左肩不適，衛冕軍打出一波19：5的猛攻，也以81：79進入末節。湖人在末節還是努力跟對手抗衡，尤其A.戴維斯經由緊急治療至少能上場做進攻、防守，兩隊在最後3分鐘還打成99：99平手，穆雷砍進三分球率隊變成106：104領先，詹姆斯26.3秒兩罰俱中，結果穆雷再度投進致勝球，率隊淘汰湖人。

金塊穆雷（左）。（美聯社）

可以說再度複製第2場絕殺戲碼的此仗獲勝功臣穆雷攻下32分，約基奇25分、20籃板、9助攻，小波特（Michael Porter Jr.）26分，戈登（Aaron Gordon）7分、13籃板及6助攻。

詹姆斯30分、9籃板及11助攻「準大三元」，戴維斯17分、15籃板，八村壘15分，羅素（D'Angelo Russell）14分，里維斯（Austin Reaves）19分，只是他們系列賽被穆雷在G2、G5都投進致勝一擊，只能提前放暑假。

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