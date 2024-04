MLB》太神！紅人超級大物單月8轟、17盜 創大聯盟123年來首見偉業

克魯茲。(USA TODAY Sports)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅人超級大物克魯茲(Elly De La Cruz)今天炸出本季第8轟,率隊以5:2扳倒教士,同時締造超神紀錄。

克魯茲1上首打席就炸裂,逮中沃德倫(Matt Waldron)失投的伸卡球,轟出中外野大號陽春砲,擊球初速113.4英哩、飛行距離443英呎。克魯茲全場4打數敲1安,賽後打擊率為0.280。

請繼續往下閱讀...

紅人此役投打都有發揮,先發左投洛多洛(Nick Lodolo)主投7局退場,僅挨1發陽春砲失掉1分,狂飆11次三振,優質先發表現摘下本季第3勝。

克魯茲本月表現神勇,單月已累積8轟、17盜,數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,克魯茲成為自1901年以來,大聯盟首位能在單月繳出至少「8轟、17盜」的選手,寫下史詩紀錄,而且紅人在4月份還有1場比賽,克魯茲有機會堆高紀錄。

Elly De La Cruz now has 8 HR and 17 SB in April



he’s the 1st player with at least that many HR & SB in a calendar month (since at least 1901) https://t.co/gMPSvgeBd7