MLB》太神！紅人超級大物單月8轟、17盜 創大聯盟123年來首見偉業

克魯茲。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）今天炸出本季第8轟，率隊以5：2扳倒教士，同時締造超神紀錄。

克魯茲1上首打席就炸裂，逮中沃德倫（Matt Waldron）失投的伸卡球，轟出中外野大號陽春砲，擊球初速113.4英哩、飛行距離443英呎。克魯茲全場4打數敲1安，賽後打擊率為0.280。

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紅人此役投打都有發揮，先發左投洛多洛（Nick Lodolo）主投7局退場，僅挨1發陽春砲失掉1分，狂飆11次三振，優質先發表現摘下本季第3勝。

克魯茲本月表現神勇，單月已累積8轟、17盜，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，克魯茲成為自1901年以來，大聯盟首位能在單月繳出至少「8轟、17盜」的選手，寫下史詩紀錄，而且紅人在4月份還有1場比賽，克魯茲有機會堆高紀錄。

Elly De La Cruz now has 8 HR and 17 SB in April



he’s the 1st player with at least that many HR & SB in a calendar month （since at least 1901） https://t.co/gMPSvgeBd7 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 30, 2024

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