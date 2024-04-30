晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》連兩季都遭金塊淘汰 湖人教頭坦言這2年很煎熬

2024/04/30 14:18

湖人總教練漢姆。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪賽事，湖人39歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天拿到30分、11助攻、9籃板準大三元成績，但金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在最後4秒的致勝跳投，讓湖人以106比108輸球，系列賽以1比4遭到淘汰。湖人總教練漢姆（Darvin Ham）坦言，執教紫金大軍這兩年太過煎熬。

湖人去年在季後賽西部決賽遭金塊橫掃，本季例行賽兩隊4次對決都輸球，今年西部季後賽首輪前三場也吞敗，雖然湖人在系列賽第4戰扳回一城，但今天仍吞下敗仗，紫金大軍連兩天都被金塊淘汰。

執教紫金大軍第二年的漢姆表示，「我告訴你，坐在這個位置兩年來真是太痛苦，這兩年太過煎熬了。」漢姆說道。

湖人總教練漢姆。（今日美國）

漢姆讚賞金塊隊，「他們是衛冕冠軍是有原因的，我整年都這樣說，而這整個系列賽，他們知道如何上場贏球，對方有過這樣的經歷。」

湖人全場獲27罰只投進18罰，漢姆坦言，「我們投丟一些罰球，失去一些二次得分的機會。這就是事實，你必須從中記取教訓、成長，然後在心態、身體上都變得更好。」

「似乎每次我們打出一個節奏，（對手）就會有人在關鍵部分，會從球隊陣容跳出，這就是事實。」漢姆表示，「我不會為自己、為我們感到難過，這是一支令人難以置信的球團。我找不到比總管佩林卡（Rob Pelinka）、老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）更好的人，但這兩年我經歷許多事情，我會繼續工作，變得更好，掌控自己所能控制的。」

漢姆說，「儘管發生各種事情，我還是為自家球員感到驕傲，很明顯，這個系列賽沒有按我們想要的方式發展，但為了在主場贏得一場比賽，我們球員展現很多的勇氣、性格以及堅韌的意志去戰鬥。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。