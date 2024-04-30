NBA季後賽》連兩季都遭金塊淘汰 湖人教頭坦言這2年很煎熬

湖人總教練漢姆。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部首輪賽事，湖人39歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天拿到30分、11助攻、9籃板準大三元成績，但金塊後衛穆雷（Jamal Murray）在最後4秒的致勝跳投，讓湖人以106比108輸球，系列賽以1比4遭到淘汰。湖人總教練漢姆（Darvin Ham）坦言，執教紫金大軍這兩年太過煎熬。

湖人去年在季後賽西部決賽遭金塊橫掃，本季例行賽兩隊4次對決都輸球，今年西部季後賽首輪前三場也吞敗，雖然湖人在系列賽第4戰扳回一城，但今天仍吞下敗仗，紫金大軍連兩天都被金塊淘汰。

請繼續往下閱讀...

執教紫金大軍第二年的漢姆表示，「我告訴你，坐在這個位置兩年來真是太痛苦，這兩年太過煎熬了。」漢姆說道。

湖人總教練漢姆。（今日美國）

漢姆讚賞金塊隊，「他們是衛冕冠軍是有原因的，我整年都這樣說，而這整個系列賽，他們知道如何上場贏球，對方有過這樣的經歷。」

湖人全場獲27罰只投進18罰，漢姆坦言，「我們投丟一些罰球，失去一些二次得分的機會。這就是事實，你必須從中記取教訓、成長，然後在心態、身體上都變得更好。」

「似乎每次我們打出一個節奏，（對手）就會有人在關鍵部分，會從球隊陣容跳出，這就是事實。」漢姆表示，「我不會為自己、為我們感到難過，這是一支令人難以置信的球團。我找不到比總管佩林卡（Rob Pelinka）、老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）更好的人，但這兩年我經歷許多事情，我會繼續工作，變得更好，掌控自己所能控制的。」

漢姆說，「儘管發生各種事情，我還是為自家球員感到驕傲，很明顯，這個系列賽沒有按我們想要的方式發展，但為了在主場贏得一場比賽，我們球員展現很多的勇氣、性格以及堅韌的意志去戰鬥。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法