MLB》連兩天遇爭議判決！釀酒人追平分沒了 教頭嗆裁判改變比賽

釀酒人打者包爾斯揮棒打到光芒捕手平托的頭盔。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人昨天與洋基之戰出現爭議判決，今天在主場迎戰光芒，9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會，卻因爭議判決導致釀酒人追平分遭到沒收，最後釀酒人以0比1輸球。釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）認為裁判的判決有誤，還改變了比賽。

此戰9局下，釀酒人1出局攻占一、三壘，輪到包爾斯（Jake Bauers）打擊時，他在2好1壞時面對光芒投手亞當（Jason Adam）一顆87.9英哩的滑球揮空吞三振，但光芒捕手平托（René Pinto）第一時間沒有接到球，讓釀酒人三壘跑者弗里利克（Sal Frelick）衝回來得分。

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不過，這時主審萊恩·艾迪頓（Ryan Additon）認為包爾斯在球棒往後揮時，有打到捕手平托的頭盔，判定有干擾，因此弗里利克不得進壘、要返回三壘。莫菲上場抗議遭驅逐出場，這也是他本季首度遭趕出場。

釀酒人總教練莫菲上場抗議，遭到驅逐出場。（美聯社）

該場裁判組長古西恩（Chris Guccione）表示，「在這個情況下，這是包爾斯第三個好球，所有跑者都要回到投球時原來的壘包，那就是規則。」

釀酒人此戰9局下一度攻佔滿壘，但帕金斯（Blake Perkins）吞再見三振，讓釀酒人吞3連敗，目前戰績為17勝11敗。

莫菲認為釀酒人連兩場遭到裁判不公平的判決，他直言包爾斯的揮棒不應該被判干擾，因為包爾斯揮棒還沒有打中平托前，這顆球已經穿過捕手了。莫菲指出，「在我的看法，那是個糟糕的判決，他們犯了一個錯誤，而且他們改變比賽。」

平托賽後則說，包爾斯的揮棒打中他的捕手頭盔後，他沒有感到任何疼痛，「這是我首次（遇到），即使在小聯盟、職業比賽、冬季聯盟，這也是我第一次看到那個PLAY。」

釀酒人在昨天與洋基的賽事中，洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在跑向二壘壘時伸出左手，把釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）的傳球給攔住，導致雙殺不成，釀酒人抗議未果。但該場比賽裁判團事後坦承判決有誤。

The Brewers' game-tying run was erased because the batter hit the catcher with his back swing



Pat Murphy was ejected and the Brewers lost the game pic.twitter.com/ESn9H98f64 — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 30, 2024

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