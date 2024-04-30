晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連兩天遇爭議判決！釀酒人追平分沒了 教頭嗆裁判改變比賽

2024/04/30 15:18

釀酒人打者包爾斯揮棒打到光芒捕手平托的頭盔。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人昨天與洋基之戰出現爭議判決，今天在主場迎戰光芒，9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會，卻因爭議判決導致釀酒人追平分遭到沒收，最後釀酒人以0比1輸球。釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）認為裁判的判決有誤，還改變了比賽。

此戰9局下，釀酒人1出局攻占一、三壘，輪到包爾斯（Jake Bauers）打擊時，他在2好1壞時面對光芒投手亞當（Jason Adam）一顆87.9英哩的滑球揮空吞三振，但光芒捕手平托（René Pinto）第一時間沒有接到球，讓釀酒人三壘跑者弗里利克（Sal Frelick）衝回來得分。

不過，這時主審萊恩·艾迪頓（Ryan Additon）認為包爾斯在球棒往後揮時，有打到捕手平托的頭盔，判定有干擾，因此弗里利克不得進壘、要返回三壘。莫菲上場抗議遭驅逐出場，這也是他本季首度遭趕出場。

釀酒人總教練莫菲上場抗議，遭到驅逐出場。（美聯社）

該場裁判組長古西恩（Chris Guccione）表示，「在這個情況下，這是包爾斯第三個好球，所有跑者都要回到投球時原來的壘包，那就是規則。」

釀酒人此戰9局下一度攻佔滿壘，但帕金斯（Blake Perkins）吞再見三振，讓釀酒人吞3連敗，目前戰績為17勝11敗。

莫菲認為釀酒人連兩場遭到裁判不公平的判決，他直言包爾斯的揮棒不應該被判干擾，因為包爾斯揮棒還沒有打中平托前，這顆球已經穿過捕手了。莫菲指出，「在我的看法，那是個糟糕的判決，他們犯了一個錯誤，而且他們改變比賽。」

平托賽後則說，包爾斯的揮棒打中他的捕手頭盔後，他沒有感到任何疼痛，「這是我首次（遇到），即使在小聯盟、職業比賽、冬季聯盟，這也是我第一次看到那個PLAY。」

釀酒人在昨天與洋基的賽事中，洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）在跑向二壘壘時伸出左手，把釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）的傳球給攔住，導致雙殺不成，釀酒人抗議未果。但該場比賽裁判團事後坦承判決有誤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。