MLB》連兩天遇爭議判決！釀酒人追平分沒了 教頭嗆裁判改變比賽

釀酒人打者包爾斯揮棒打到光芒捕手平托的頭盔。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人昨天與洋基之戰出現爭議判決,今天在主場迎戰光芒,9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會,卻因爭議判決導致釀酒人追平分遭到沒收,最後釀酒人以0比1輸球。釀酒人總教練莫菲(Pat Murphy)認為裁判的判決有誤,還改變了比賽。

此戰9局下,釀酒人1出局攻占一、三壘,輪到包爾斯(Jake Bauers)打擊時,他在2好1壞時面對光芒投手亞當(Jason Adam)一顆87.9英哩的滑球揮空吞三振,但光芒捕手平托(René Pinto)第一時間沒有接到球,讓釀酒人三壘跑者弗里利克(Sal Frelick)衝回來得分。

不過,這時主審萊恩·艾迪頓(Ryan Additon)認為包爾斯在球棒往後揮時,有打到捕手平托的頭盔,判定有干擾,因此弗里利克不得進壘、要返回三壘。莫菲上場抗議遭驅逐出場,這也是他本季首度遭趕出場。

釀酒人總教練莫菲上場抗議,遭到驅逐出場。(美聯社)

該場裁判組長古西恩(Chris Guccione)表示,「在這個情況下,這是包爾斯第三個好球,所有跑者都要回到投球時原來的壘包,那就是規則。」

釀酒人此戰9局下一度攻佔滿壘,但帕金斯(Blake Perkins)吞再見三振,讓釀酒人吞3連敗,目前戰績為17勝11敗。

莫菲認為釀酒人連兩場遭到裁判不公平的判決,他直言包爾斯的揮棒不應該被判干擾,因為包爾斯揮棒還沒有打中平托前,這顆球已經穿過捕手了。莫菲指出,「在我的看法,那是個糟糕的判決,他們犯了一個錯誤,而且他們改變比賽。」

平托賽後則說,包爾斯的揮棒打中他的捕手頭盔後,他沒有感到任何疼痛,「這是我首次(遇到),即使在小聯盟、職業比賽、冬季聯盟,這也是我第一次看到那個PLAY。」

釀酒人在昨天與洋基的賽事中,洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)在跑向二壘壘時伸出左手,把釀酒人游擊手阿德梅斯(Willy Adames)的傳球給攔住,導致雙殺不成,釀酒人抗議未果。但該場比賽裁判團事後坦承判決有誤。

The Brewers' game-tying run was erased because the batter hit the catcher with his back swing



Pat Murphy was ejected and the Brewers lost the game pic.twitter.com/ESn9H98f64