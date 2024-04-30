晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

舉重國手方莞靈代言 南市南區全民運動中心升級增格鬥運動

2024/04/30 16:10

台南市長黃偉哲體驗20公斤舉重（右）、台南舉重國手方莞靈（左）在旁觀看加油。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市南區全民運動中心全新優化！南市政府與台南高商體育館經營廠商合作升級軟、硬體設備，重新規劃空間之外，更新增格鬥運動項目，滿足民眾多元化運動需求。

今（30）日升級啟用儀式，台南市長黃偉哲、台南舉重國手方莞靈一同代言宣傳，方莞靈輕鬆示範20公斤舉重、騎飛輪，黃偉哲則使盡力氣現場體驗舉重與各項設備後，逗趣直呼「不行了，不行了」！

升級優化空間，包括1樓格鬥區的沙包、軟墊區及職業格鬥競技賽事規格的8角籠擂台；2樓健身中心則設置進口品牌的有氧及重訓器材；地下室樓層有TRX懸吊及功能性訓練教室、桌球教室以及絕美的空中瑜珈教室。

原已營運的3樓綜合球館作為羽球場使用時可同時啟動11面羽球場，亦可設置成為2面標準籃球場或1面排球場，讓喜愛球類運動民眾享受舒適空間。

黃偉哲表示，南區全民運動中心是產官學合作的典範之一，市府與台南高商合作，在不影響學生教學的前提下，提供體育館空間給周邊民眾作為運動場館。場館內部設有重訓、瑜珈及不同球類運動等設施，民眾用平價即可享受到5星級的運動樂趣。

營運單位柏辰國際開發公司董事長許志成致贈拳擊手套給黃偉哲，象徵旗開得勝。許志成表示，南區運動中心每小時收費50元，相較於其他私人健身中心會員制較划算。

南市體育局表示，2022年11月於台南高商體育館3樓綜合球場成立「南區全民運動中心」，此次將體育館地下1樓至2樓等空間重新規劃，一併納入營運範圍，新增多項運動項目，升級南區全民運動中心。即日起至5月5日提供試營運免費入場（綜合球館除外），歡迎民眾來體驗專業、高規格的運動環境。

南市「南區全民運動中心」新增格鬥競技賽事規格的8角籠擂台。（記者洪瑞琴攝）

南區全民運動中心跑步機，民眾使用時可遠眺水交社公園綠意。（記者洪瑞琴攝）

南市「南區全民運動中心」全新升級運動設施。（記者洪瑞琴攝）

南市南區全民運動中心今日舉行升級啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

南市南區全民運動中心，由南市政府與台南高商體育館經營廠商合作打造，推廣全民運動風氣。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。