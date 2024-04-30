舉重國手方莞靈代言 南市南區全民運動中心升級增格鬥運動

台南市長黃偉哲體驗20公斤舉重（右）、台南舉重國手方莞靈（左）在旁觀看加油。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市南區全民運動中心全新優化！南市政府與台南高商體育館經營廠商合作升級軟、硬體設備，重新規劃空間之外，更新增格鬥運動項目，滿足民眾多元化運動需求。

今（30）日升級啟用儀式，台南市長黃偉哲、台南舉重國手方莞靈一同代言宣傳，方莞靈輕鬆示範20公斤舉重、騎飛輪，黃偉哲則使盡力氣現場體驗舉重與各項設備後，逗趣直呼「不行了，不行了」！

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升級優化空間，包括1樓格鬥區的沙包、軟墊區及職業格鬥競技賽事規格的8角籠擂台；2樓健身中心則設置進口品牌的有氧及重訓器材；地下室樓層有TRX懸吊及功能性訓練教室、桌球教室以及絕美的空中瑜珈教室。

原已營運的3樓綜合球館作為羽球場使用時可同時啟動11面羽球場，亦可設置成為2面標準籃球場或1面排球場，讓喜愛球類運動民眾享受舒適空間。

黃偉哲表示，南區全民運動中心是產官學合作的典範之一，市府與台南高商合作，在不影響學生教學的前提下，提供體育館空間給周邊民眾作為運動場館。場館內部設有重訓、瑜珈及不同球類運動等設施，民眾用平價即可享受到5星級的運動樂趣。

營運單位柏辰國際開發公司董事長許志成致贈拳擊手套給黃偉哲，象徵旗開得勝。許志成表示，南區運動中心每小時收費50元，相較於其他私人健身中心會員制較划算。

南市體育局表示，2022年11月於台南高商體育館3樓綜合球場成立「南區全民運動中心」，此次將體育館地下1樓至2樓等空間重新規劃，一併納入營運範圍，新增多項運動項目，升級南區全民運動中心。即日起至5月5日提供試營運免費入場（綜合球館除外），歡迎民眾來體驗專業、高規格的運動環境。

南市「南區全民運動中心」新增格鬥競技賽事規格的8角籠擂台。（記者洪瑞琴攝）

南區全民運動中心跑步機，民眾使用時可遠眺水交社公園綠意。（記者洪瑞琴攝）

南市「南區全民運動中心」全新升級運動設施。（記者洪瑞琴攝）

南市南區全民運動中心今日舉行升級啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

南市南區全民運動中心，由南市政府與台南高商體育館經營廠商合作打造，推廣全民運動風氣。（記者洪瑞琴攝）

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