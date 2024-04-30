NFL》愛國者新星喜獲4年近30億續約 寫下布雷迪以外第2人隊史紀錄

巴爾摩。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，新英格蘭愛國者與24歲防守截鋒巴爾摩（Christian Barmore）達成協議，雙方簽下一張4年最高總值9200萬美元（約新台幣29.9億）延長合約，其包含4180萬美元的保證薪資。

報導提到，愛國者與巴爾摩的合約，寫下傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）以外，隊史最大張合約紀錄。出自強權阿拉巴馬大學的巴爾摩，於2021年第二輪第38順位被愛國者選中，生涯出賽44場有11場先發，累積133次擒抱與12.5次擒殺。

請繼續往下閱讀...

去年巴爾摩打出生涯年，17場出賽繳出64次擒抱與8.5次擒殺皆寫下生涯新高，作為愛國者的防守鋒線核心，他與29歲資深防守截鋒戈德肖（Davon Godchaux）提供了強大的防跑，以及壓迫對手口袋的能力。

「3年前，Christian和我坐在NFL選秀會第一晚的休息室裡，但他沒有被唱名，最終跌到第2輪才中選，這成了我職業生涯最難熬的夜晚之一。」巴爾摩的經紀人琳恩（Nicole Lynn）在X（原推特）上回憶道，「現在時間快轉，現在他已經是史上最高薪的防守截鋒之一，上帝永遠是信實的！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法