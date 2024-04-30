NFL》老東家大門永遠為布雷迪敞開！愛國者新主帥卻提「唯一可能」

布雷迪。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕已退休的46歲傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）日前在節目上表示，自己不排斥再度復出，甚至重返待了20年的老東家新英格蘭愛國者，引發不少美國媒體關注。不過近日愛國者新任總教練梅歐（Jerod Mayo）認為，布雷迪不太可能以球員身份回到愛國者。

梅歐在《WEEI》電台節目「The Greg Hill Show」上表示，「我愛Tom，這裡的大門永遠為他敞開，只要他願意回來執教的話。但如果說要上場比賽，我不知道。」

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愛國者在剛結束的選秀會上以探花籤選進來自北卡羅來納州大的大物四分衛梅耶（Drake Maye），第6輪選進來自田納西州大的米爾頓三世（Joe Milton III），目前陣中已有5名四分衛，另外還包含老將布里塞特（Jacoby Brissett）、2022年第4輪新秀扎佩（Bailey Zappe），以及從CFL（加拿大美足聯盟）轉戰NFL的洛克（Nathan Rourke）。

梅歐表示，球隊目前的計畫是讓所有人競爭，再視情況決定開季的先發人選。當被問及布雷迪作為球員重返愛國者的可能性，他再度強調這點，「如果他回到這裡，還是回歸到『讓最好的球員上場』，他必須競爭。他也很喜歡競爭，只是我很懷疑他是否還會復出。」

布雷迪去年5月與拉斯維加斯突擊者老闆戴維斯（Mark Davis）達成協議，成為球隊的部分股東，目前正待NFL官方批准。不過聯盟規則禁止在持有球團部份股權時還上場比賽，且布雷迪也將在今夏加入《Fox Sports》擔任球評，他也對此感到期待。

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