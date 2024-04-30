晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》衛冕軍新北中信特攻 力邀球迷季後賽一同進場捍衛新北榮耀

2024/04/30 16:05

中信特攻季後賽視覺。（中信特攻提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕Fortinet「DEFENDING NEW TAIPEI」！T1聯盟2023-2024球季即將進入精彩的季後賽，A組賽程將由例行賽排名第一的新北中信特攻，對決排名第四的臺北台新戰神，進行五戰三勝制的交手。連兩季奪得例行賽龍頭寶座的中信特攻，誓言今年將再度為新北市抱回冠軍金盃，與新北市民共同達成二連霸榮耀！

中信特攻本季舉辦了15場新北在地活動、走訪新北12個行政區，超過4,000人次的參與，共同為了1個目標前進！去年，中信特攻為新北市帶回第一座冠軍，今年，我們不僅為了衛冕而戰，更要「DEFENDING NEW TAIPEI」，為這座城市而戰！中信特攻隊史第三次的季後賽，主視覺以拼圖概念設計，象徵特務們、線人們及新北市緊密相連，在通往榮耀的道路上，奮戰至最後一刻！邀請全臺線人踴躍進場，一起完成最後一塊拼圖，再度與中信特攻一同享受冠軍榮耀！

季後賽售票部分，除原有的中信卡友購票享九折、刷中信VISA卡再享3F線人席買二送二優惠外，本季季後賽首度推行「新北市民全場八折優惠」，並加碼「一位市民購票，可四人同享八折」福利！凡購買「場邊席／搖滾席／特攻席／普通席／應援席」還可獲得贈品「應援長巾」乙條，第一戰及第二戰發放款式不同，如有進行第五戰則是隨機款式，新北線人們快揪好友加入守護主場的行列，一起填滿特攻基地！

今日4/30（二）中午12:00-23:59開放中信卡友優先購票，結帳時需使用中國信託銀行信用卡或簽帳金融卡，且購票刷中信卡享10%刷卡金回饋，每人上限250元，限量1,000名（需至中信官網登錄，活動詳細資訊請見：https://ctbc.tw/deabal）；明日5/1（三）中午12:00將全面開放購票，至比賽前一日23:59皆可事先購買預售票。季後賽預售票均採電子票，恕不販售實體票券，如系列賽提前結束系統將自動退票；現場購票部分，比賽當日開賽前2小時至第二節結束前，皆可於球賽現場售票窗口購票。

新北中信特攻季後賽主場售票場次：

Game 1－5/4 （六） 14:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

Game 2－5/6 （一） 19:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

*Game 5－5/14 （二） 19:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

*註：五戰三勝制，Game 5 為如有需要進行之賽事。

購票請上中信育樂售票網：https://tix.ctbcsports.com/DEA/UTK0101_

中信特攻季後賽主場門票販售區域。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票售票時程。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票單場票價。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票新北市民八折優惠。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽G1贈品。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽G2贈品。（中信特攻提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。