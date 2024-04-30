T1》衛冕軍新北中信特攻 力邀球迷季後賽一同進場捍衛新北榮耀

中信特攻季後賽視覺。（中信特攻提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕Fortinet「DEFENDING NEW TAIPEI」！T1聯盟2023-2024球季即將進入精彩的季後賽，A組賽程將由例行賽排名第一的新北中信特攻，對決排名第四的臺北台新戰神，進行五戰三勝制的交手。連兩季奪得例行賽龍頭寶座的中信特攻，誓言今年將再度為新北市抱回冠軍金盃，與新北市民共同達成二連霸榮耀！

中信特攻本季舉辦了15場新北在地活動、走訪新北12個行政區，超過4,000人次的參與，共同為了1個目標前進！去年，中信特攻為新北市帶回第一座冠軍，今年，我們不僅為了衛冕而戰，更要「DEFENDING NEW TAIPEI」，為這座城市而戰！中信特攻隊史第三次的季後賽，主視覺以拼圖概念設計，象徵特務們、線人們及新北市緊密相連，在通往榮耀的道路上，奮戰至最後一刻！邀請全臺線人踴躍進場，一起完成最後一塊拼圖，再度與中信特攻一同享受冠軍榮耀！

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季後賽售票部分，除原有的中信卡友購票享九折、刷中信VISA卡再享3F線人席買二送二優惠外，本季季後賽首度推行「新北市民全場八折優惠」，並加碼「一位市民購票，可四人同享八折」福利！凡購買「場邊席／搖滾席／特攻席／普通席／應援席」還可獲得贈品「應援長巾」乙條，第一戰及第二戰發放款式不同，如有進行第五戰則是隨機款式，新北線人們快揪好友加入守護主場的行列，一起填滿特攻基地！

今日4/30（二）中午12:00-23:59開放中信卡友優先購票，結帳時需使用中國信託銀行信用卡或簽帳金融卡，且購票刷中信卡享10%刷卡金回饋，每人上限250元，限量1,000名（需至中信官網登錄，活動詳細資訊請見：https://ctbc.tw/deabal）；明日5/1（三）中午12:00將全面開放購票，至比賽前一日23:59皆可事先購買預售票。季後賽預售票均採電子票，恕不販售實體票券，如系列賽提前結束系統將自動退票；現場購票部分，比賽當日開賽前2小時至第二節結束前，皆可於球賽現場售票窗口購票。

新北中信特攻季後賽主場售票場次：

Game 1－5/4 （六） 14:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

Game 2－5/6 （一） 19:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

*Game 5－5/14 （二） 19:00 vs. 臺北戰神 ＠新莊體育館

*註：五戰三勝制，Game 5 為如有需要進行之賽事。

購票請上中信育樂售票網：https://tix.ctbcsports.com/DEA/UTK0101_

中信特攻季後賽主場門票販售區域。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票售票時程。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票單場票價。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽主場門票新北市民八折優惠。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽G1贈品。（中信特攻提供）

中信特攻季後賽G2贈品。（中信特攻提供）

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