湯優盃台灣男女團力拚分組第1 今日賽事預告與轉播

周天成。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天有1場MLB賽事轉播，道奇與響尾蛇3連戰的第2場賽事，道奇將派出26歲右投克納克（Landon Knack）掛帥先發，而響尾蛇則由蒙哥馬利（Jordan Montgomery）迎戰，精彩賽事請一定要鎖定直播！

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NBA季後賽首輪賽事來到第5戰，皆拿下聽牌優勢的尼克與溜馬，將分別再度對決七六人與公鹿，究竟會是聽牌方收下勝利成功晉級，還是背水一戰的落後方續命延長戰局，喜愛NBA的球迷朋友不能錯過！

中華職棒今日3地開打，天母棒球場將上演龍象大戰，味全龍派出伍鐸掛帥先發，而中信兄弟則由魏碩成迎戰；新軍台鋼雄鷹也在澄清湖與聯盟龍頭統一獅正面交鋒，雙方分別派出江承諺以及古林睿煬出賽；回到桃園主場的樂天桃猿則要面對上周全勝的富邦悍將，桃猿由黃子鵬先發，而富邦則派出羅戈登板，喜愛中職的球迷朋友一定要鎖定轉播！

湯優盃來到B組第3輪賽事，在優霸盃出賽的台灣女團將面對由依瑟儂（Ratchanok Intanon）領軍的泰國隊，而在湯姆斯盃，由一哥周天成領軍的男團則要面對日本，男女團都將在今日爭奪分組第1，歡迎各位球迷鎖定比賽轉播，一起為台灣好手加油！

MLB

09:30 道奇@響尾蛇 緯來育樂、DAZN1、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 七六人@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 溜馬@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 兄弟@味全 緯來體育、愛爾達體育1台

18:35 統一@台鋼 DAZN1、愛爾達體育2台

18:35 富邦@樂天 DAZN2

湯優盃

09:30 優霸盃（女團） 泰國@台灣 愛爾達體育3台

17:00 湯姆斯盃（男團） 日本@台灣 愛爾達體育3台

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