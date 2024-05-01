晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

湯優盃台灣男女團力拚分組第1 今日賽事預告與轉播

2024/05/01 06:56

周天成。（資料照，歐新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天有1場MLB賽事轉播，道奇與響尾蛇3連戰的第2場賽事，道奇將派出26歲右投克納克（Landon Knack）掛帥先發，而響尾蛇則由蒙哥馬利（Jordan Montgomery）迎戰，精彩賽事請一定要鎖定直播！

NBA季後賽首輪賽事來到第5戰，皆拿下聽牌優勢的尼克與溜馬，將分別再度對決七六人與公鹿，究竟會是聽牌方收下勝利成功晉級，還是背水一戰的落後方續命延長戰局，喜愛NBA的球迷朋友不能錯過！

中華職棒今日3地開打，天母棒球場將上演龍象大戰，味全龍派出伍鐸掛帥先發，而中信兄弟則由魏碩成迎戰；新軍台鋼雄鷹也在澄清湖與聯盟龍頭統一獅正面交鋒，雙方分別派出江承諺以及古林睿煬出賽；回到桃園主場的樂天桃猿則要面對上周全勝的富邦悍將，桃猿由黃子鵬先發，而富邦則派出羅戈登板，喜愛中職的球迷朋友一定要鎖定轉播！

湯優盃來到B組第3輪賽事，在優霸盃出賽的台灣女團將面對由依瑟儂（Ratchanok Intanon）領軍的泰國隊，而在湯姆斯盃，由一哥周天成領軍的男團則要面對日本，男女團都將在今日爭奪分組第1，歡迎各位球迷鎖定比賽轉播，一起為台灣好手加油！

MLB

09:30 道奇@響尾蛇 緯來育樂、DAZN1、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 七六人@尼克 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 溜馬@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 兄弟@味全 緯來體育、愛爾達體育1台

18:35 統一@台鋼 DAZN1、愛爾達體育2台

18:35 富邦@樂天 DAZN2

湯優盃

09:30 優霸盃（女團） 泰國@台灣 愛爾達體育3台

17:00 湯姆斯盃（男團） 日本@台灣 愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。