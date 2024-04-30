NFL》流量密碼！酋長球星凱爾西加薪11億 成史上最高薪近端鋒

凱爾西。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季與流行天后泰勒絲（Taylor Swift）交往而成為流量密碼的堪薩斯酋長明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce），與球團重組了2年3425萬美元（約11億新台幣）合約，平均年薪達1712.5萬美元，超越紐約巨人的沃勒（Darren Waller），成為史上最高薪近端鋒。

34歲的凱爾西上季累積93次接球，推進954碼，拿下5次達陣，連續9年入選職業盃，並第4度獲選年度第一隊殊榮。季後賽中，凱爾西更完成34次接球，推進355碼，拿下4次達陣，幫助酋長拿下2連霸，也是5年內第3座超級盃冠軍。

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在酋長隊官方X（原推特）帳號發布的一段影片中，凱爾西表示，「這是一種榮幸和喜悅，我迫不及待地想要在接下來的兩年裡全力以赴，永遠的酋長！」當家天才四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也在X上寫下，「我早就說了，他永遠不會離開！恭喜我的好兄弟！」

凱爾西生涯22場季後賽，165次接球打破名人堂外接手萊斯（Jerry Rice）紀錄，與馬霍姆斯更聯手拿下16次達陣，超越傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）與近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski），成為季後賽史上最強二人組。

而除了凱爾西與泰勒絲的戀情成為娛樂界與體壇的關注焦點，他與哥哥、前費城老鷹傳奇中鋒J.凱爾西（Jason Kelce）共同主持的Podcast節目也廣受好評，凱爾西也將在不久後登上串流平台「Amazon Prime」，主持問答節目，感情事業兩得意。

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