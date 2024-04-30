中職》Wing Stars攜手西雅圖僑胞 集愛募款送暖助花蓮災民

現場除了募款之外，女孩們教起了雄鷹球員葉保弟的應援曲。（桂田文創提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼Wing Stars啦啦隊完成美國職棒水手隊台灣日表演，昨（29）日凌晨抵台，在這次行程的最後一天參與了由西雅圖台灣青商會、大西雅圖台灣同鄉會在西雅圖華僑文教服務中心所舉辦的花蓮地震賑災募款餐會，與當地僑胞們一同為台灣盡一份心力。

四月台灣發生規模7.2的地震，震央位於花蓮，對該地區造成了嚴重的災情，全台有感，但首當其衝的花蓮地區，受災情況尤其嚴重，無論是房屋倒塌還是道路損毀，都造成了重大的損失。

請繼續往下閱讀...

在災情發生後，遠在美國的台灣僑民們迅速行動起來，展開了救濟募款活動，Wing Stars啦啦隊美國交流行的最後一天，參與賑災募款活動，大家雖然遠在美國，但都非常關心台灣地震狀況和相關救濟工作。

這一次的義賣物品，包含女孩們的個人扇子、LOGO毛巾及TAKAO筆記本等等，透過這些遠從台灣帶過去的商品，讓當地僑胞也能收藏，更可為支持公益事業盡一份心力，以行動關心台灣，協助災民重建家園。

現場除了募款之外，女孩們教起了雄鷹球員葉保弟的應援曲，將台式應援融入當地，團員恬魚表示：「裡面有一位弟弟韻律感很好，教一次就會，雖然主題是賑災，希望透過音樂能讓僑胞體驗台灣棒球應援，也讓話題不這麼嚴肅，而是帶來力量。」

wing stars與花蓮地震賑災募款餐主辦單位合影。（桂田文創提供）

wing stars與花蓮地震賑災募款餐現場僑胞合影。（桂田文創提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法