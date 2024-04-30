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中職》兩大重砲林安可、魔鷹同場較勁！挑戰本土、外籍球員開季1紀錄

2024/04/30 18:23

林安可、魔鷹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天作客澄清湖對台鋼雄鷹，暫居全壘打王前2名的林安可、魔鷹將同場較勁，分別挑戰本土、外籍球員開季第1個月第2多全壘打紀錄。

中職開季第1個月最多全壘打原是8轟，於1999年由兄弟象洋將德伍締造，林智勝於2009年、2017年兩度追平，蔣智賢於2017年、蘇智傑於2019年相繼跟進，朱育賢於2020年開季前2場擊出5轟，才打1個月就狂敲11轟打破紀錄，也是史上唯一開季1個月全壘打就達2位數的球員。

林安可2020年開季第1個月擊出7轟，靠6到8月共敲18轟超車朱育賢，該季以32轟首次拿到全壘打王，今年是他二度開季1個月就有7轟，領先並列第2的魔鷹、曾頌恩2轟，看今天能否往前推進。

德伍於1999年開季第1個月擊出8轟迄今仍是外籍球員最多，魔鷹今年第1個月已有5轟與坎沙諾、鷹俠、怪力男並列第3，今天若敲1轟就追平1993年哥雅並列第2，若演出單場3響將一舉追平德伍。

※中職本土球員開季第1個月最多轟

全壘打　年度　球員

11　2020　朱育賢

8　2009　林智勝

　　2017　林智勝

　　2017　蔣智賢

　　2019　蘇智傑

7　2007　陳金鋒

　　2015　林智勝

　　2017　張志豪

　　2020　林安可

　　*2024　林安可

※中職外籍球員開季第1個月最多轟

全壘打　年度　球員

8　1999　德伍

6　1993　哥雅

5　1995　坎沙諾

　　1996　鷹俠

　　1998　怪力男

　　*2024　魔鷹

*4月還剩最後1場。

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