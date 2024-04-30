中職》兩大重砲林安可、魔鷹同場較勁！挑戰本土、外籍球員開季1紀錄

林安可、魔鷹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅今天作客澄清湖對台鋼雄鷹，暫居全壘打王前2名的林安可、魔鷹將同場較勁，分別挑戰本土、外籍球員開季第1個月第2多全壘打紀錄。

中職開季第1個月最多全壘打原是8轟，於1999年由兄弟象洋將德伍締造，林智勝於2009年、2017年兩度追平，蔣智賢於2017年、蘇智傑於2019年相繼跟進，朱育賢於2020年開季前2場擊出5轟，才打1個月就狂敲11轟打破紀錄，也是史上唯一開季1個月全壘打就達2位數的球員。

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林安可2020年開季第1個月擊出7轟，靠6到8月共敲18轟超車朱育賢，該季以32轟首次拿到全壘打王，今年是他二度開季1個月就有7轟，領先並列第2的魔鷹、曾頌恩2轟，看今天能否往前推進。

德伍於1999年開季第1個月擊出8轟迄今仍是外籍球員最多，魔鷹今年第1個月已有5轟與坎沙諾、鷹俠、怪力男並列第3，今天若敲1轟就追平1993年哥雅並列第2，若演出單場3響將一舉追平德伍。

※中職本土球員開季第1個月最多轟

全壘打 年度 球員

11 2020 朱育賢

8 2009 林智勝

2017 林智勝

2017 蔣智賢

2019 蘇智傑

7 2007 陳金鋒

2015 林智勝

2017 張志豪

2020 林安可

*2024 林安可

※中職外籍球員開季第1個月最多轟

全壘打 年度 球員

8 1999 德伍

6 1993 哥雅

5 1995 坎沙諾

1996 鷹俠

1998 怪力男

*2024 魔鷹

*4月還剩最後1場。

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