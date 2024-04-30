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中職》台鋼安排「贈衣」儀式 郭俊麟坦言：感動！

2024/04/30 18:42

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋安排球衣致贈儀式給郭俊麟。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕去年底擴編選秀，台鋼雄鷹從富邦悍將名單外選擇郭俊麟，日後向統一獅隊球員交易換得江承諺。這筆交易在開季首個月暫時形成「雙贏」，兩人都是球隊先發輪值成員。

休賽季期間，郭俊麟受訪時就坦言，雖然實質上效力台鋼不滿1個月、且未正式代表台鋼出賽，但想要一件台鋼球衣做紀念。而台鋼領隊劉東洋不只聽到了，還安排今天獅隊本季首度作客澄清湖時，安排球衣致贈儀式。

今賽前，郭俊麟坦言得知消息時很感動。郭俊麟說：「有聽劉領隊說願意送我球衣，本以為就是私下給我，今天來球場路上才知道他們會安排致贈儀式。正常來說，對一個沒有實質替他們出賽過的選手，其實不用做到這樣，得知當下很感動。」

開季至今，郭俊麟和江承諺各自有好表現。郭俊麟認為，前場比賽表現比較不好，還有待努力。他也說：「今年和往年相比，滾地球好像製造比較多，但沒有特別刻意，可能和捕手用不同策略作嘗試有關，跟捕手群默契都還不錯。」

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋安排球衣致贈儀式給郭俊麟。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹隊領隊劉東洋安排球衣致贈儀式給郭俊麟。（記者李惠洲攝）

郭俊麟與台鋼雄鷹隊領隊劉東洋跟江承諺三人合影。（記者李惠洲攝）

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