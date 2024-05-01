MLB》道奇打線寫18年罕見紀錄 老將工具人嚇到飆髒話：太酷了！

道奇打線寫紀錄。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天以8：4擊敗響尾蛇，近8戰拿下7勝，而道奇打線單場44打席中完全沒有吞下三振，也寫下隊史在2006年以6：5打敗紅人後，相隔18年再度創下單場未吞K紀錄。

根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，道奇昨天共面臨17次2好球的情況，但拒絕遭到三振，其中擊出3支安打，還分別帶有3分不同打點。而響尾蛇昨天也締造隊史第三度，在單場無法賞給對手任何一次三振的紀錄。

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不過道奇多數球員並未即時發現這一壯舉，首先意識到的可能是K.赫南德茲（Kiké Hernández），他表示自己望向外野的帕黑斯（Andy Pages），突然發現大通體育場右外野上方的三振計數器一個燈都沒亮。

「我當時心想，『什麼鬼（What the f*ck）？沒有K？』。」K.赫南德茲說道，他後來找到打擊教練范·史柯約（Robert Van Scoyoc），才證實球隊達成紀錄，「這太酷了！」道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）知情後也露出微笑表示，「我們有許多充滿競爭力的打數。」

大聯盟本季的平均三振率為22.4%，在2006年時僅16.8%，這也顯得道奇打線睽違18年的隊史紀錄有多不容易。羅哈斯（Miguel Rojas）表示，「什麼？（快）20年前？太瘋狂了！」佛里曼（Freddie Freeman）馬恩西（Max Muncy）也都感到不可置信。

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