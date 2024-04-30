網球》女雙球后謝淑薇韌性十足大逆轉 3連勝進馬德里紅土4強

謝淑薇（左起）和梅騰絲。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為女雙世界球后，攜手比利時最佳拍檔梅騰絲（Elise Mertens）拚出頑強韌性，6：7（0 ：7）、6：2、10：7大逆轉第5種子烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧絲塔璠珂（Jelena Ostapenko），頭號種子「台比聯軍」3連勝，晉級2024馬德里網賽女雙4強。

面對來勢洶洶的奇琴諾克／奧絲塔璠珂，「台灣一姊」謝淑薇／梅騰絲開賽先遭破發1 ：3落後，儘管她們發揮合拍默契並掌握關鍵分機會，接連雙破倒趕3局超前，可惜第8局發球又失守，雙方拉鋸進入搶7，「台比聯軍」意外連掉7分讓出首盤。

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老經驗的小薇組合重振旗鼓，次盤盤中兩度破發發動4：0猛攻，順勢扳回一城。戰線拉進決勝搶十，「台比聯軍」又克服1 ：4劣勢，不但追成5：5，還從頂住壓力從6：7橫掃關鍵4分，總計激戰1小時48分鐘驚險出線。

這項男女共站、WTA千分等級的紅土大賽，謝淑薇與捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）曾於2019年首度封后，去年小薇就在西班牙首都復出，展開重返世界女雙球后的神奇之旅，因此馬德里幸運地對她別具意義，此行有機會與梅騰絲再接再厲，朝著賽史第2冠邁進。

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