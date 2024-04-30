PLG》39歲艾夫伯爆砍44分率攻城獅贏富邦勇士 41歲林志傑悲情

艾夫伯。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG今晚在新竹體育館進行例行賽，地主新竹攻城獅和尋求4連霸的富邦勇士上演「老四爭奪戰」，攻城獅39歲老將艾夫伯轟44分，帶隊以95：89擊敗勇士，終結3連敗，並穩住聯盟老四的位置。

勇士開賽打得不錯，最多握有10分領先，但開局有些卡彈的攻城獅從艾夫伯開啟得分開關，板凳出發的曾柏喻、朱雲豪、周伯勳也有表現，地主從第一節後段到第二節打出一波25：6攻勢，甚至還獲得雙位數領先，而艾夫伯上半場主宰戰局猛攻27分，佔掉全隊得分的一半，攻城獅以53：43領先勇士。至於勇士表現最佳是林志傑10分。

請繼續往下閱讀...

勇士第三節靠賴廷恩、塞瑟夫、林志傑等的表現，一度追到58：59，但曾柏喻跳出來連拿5分，率隊又是12：2猛攻，再把領先擴大至雙位數。勇士第四節努力追分，41歲的林志傑連續得分，前三節手感冷冰冰的強森也跳出來，在最後2分30分鐘追成87：87平手，林志傑兩罰俱中更率隊重新領先，只是勇士關鍵時刻不僅未能進球還發生多次失誤，自行葬送贏球機會。

艾夫伯44分、13籃板，朱雲豪17分，曾柏喻13分，至於勇士賴廷恩19分，林志傑22分、16籃板，強森16分、15籃板，塞瑟夫13分。

攻城獅此仗獲勝終結3連敗，繼續站穩聯盟第4名，但這場勝利也幫助21勝13敗的領航猿確定晉級季後賽。

艾夫伯。（PLG提供）

林志傑。（PLG提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法