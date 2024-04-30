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中職》林安可雙響、陳鏞基猛打！ 獅隊平相隔21年最佳開季！

2024/04/30 22:06

林安可雙響砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕戰績持續獨走的統一獅，今晚和暫居墊底的台鋼雄鷹交手，獅隊雖一度落後，但火力全開，陳鏞基單場猛打賞，林安可更是上演單場雙響砲，終場10:2贏球，繼2003年之後再次開季前21戰16勝。

台鋼雄鷹賽前得點圈打擊率不滿2成，3局下終於盼到隊長王柏融適時安打先馳得點，但獅隊4局上馬上有攻勢，陳鏞基敲安追平、陳重廷安打超前，該半局連同台鋼投手哈瑪星1次暴投，獅隊單局3分。

6局上，獅隊面對哈瑪星，陳鏞基敲出二壘安打帶1打點，下一棒的林安可開轟，比分拉開。

6局下，葉保弟安打帶有打點，台鋼追回1分，但7局上陳鏞基、林安可又再次連線，陳鏞基安打不僅帶打點，個人也完成單場猛打賞，林安可則敲出直擊澄清湖球場看台上看板的遠距離全壘打，本季第9轟出爐。9上，林安可在得點圈有人狀況下又敲安，單場5打點。

獅隊洋投勝騎士投6.2局、送出9次三振，失2分，本季第4勝到手。獅隊繼2003年之後再次開季前21戰拿下16勝，與1997年時報鷹、2018年Lamigo桃猿、2020年樂天桃猿並列中職最佳。

陳鏞基。（記者李惠洲攝）

葉保弟。（記者李惠洲攝）

哈瑪星。（記者李惠洲攝）

勝騎士。（記者李惠洲攝）

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