MLB》天使楚奧特左膝半月板撕裂需動刀！ 坦言「很令人沮喪」

楚奧特左膝半月板撕裂需要動刀。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使近期連續遭遇傷病襲擊，先是明星重砲倫登（Anthony Rendon）部分左腿筋嚴重撕裂，今天球團總管米納斯安（Perry Minasian）更宣布，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因為左膝蓋半月板撕裂需要動刀，預計會缺席一段時間。

根據《ESPN》報導，楚奧特預計會在當地時間週五動刀，且這項手術不會讓他的賽季報銷，邀消息來源透露，在最好的狀況下，楚奧特的傷勢有望在4到6週後回歸，但真正的狀況還是得建立在醫生動刀後才能釐清。

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楚奧特說道：「這很令人沮喪，但我們得跨越它。」楚奧特在昨天對費城人6：5贏球的比賽當中整場都有上，不過在第三局就覺得有痠痛的狀況，在經過核磁共振檢查後就發現了撕裂傷。

開季楚奧特表現優異，是全大聯盟第一位10轟的打者，但近15場比賽楚奧特手感不佳，打擊率僅1成61，今年整季楚奧特就敲出10轟，打擊率2成20，WAR為1.0。

楚奧特在最近4個賽季只有2022年球季出賽超過119場，2021年他因為小腿拉傷只打36場，2022年則是因為背傷打119場，去年他則是因為手傷只打82場，這位被視為現役名人堂的神獸在生涯中後段不斷遭遇傷勢問題，本季原本有望叩關的生涯400轟恐怕也岌岌可危。

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