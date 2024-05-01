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MLB》首度面對老東家殺紅眼！ 前紅雀王牌狂飆14K還平美聯紀錄

2024/05/01 07:46

佛雷爾提生涯首度對決前東家紅雀就飆出生涯新高的14K無失分表現。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前紅雀王牌佛雷爾提（Jack Flaherty）在今年以1400萬美元加盟老虎，今天生涯首度面對前東家便大殺四方，開局連7K追平美聯紀錄，全場14K寫生下新高，不過紅雀在9局面對另一位前隊友米勒（Shelby Miller）完成逆轉，終場反倒是紅雀以2：1逆轉老虎收下勝利。

佛雷爾提開局面對紅雀前7名打者全部飆K，直到第8名打者溫恩（Masyn Winn）擊出滾地球出局才結束，開局連7K使佛雷爾提追平1986年白襪Joe Cowley、2016年白襪羅冬（Carlos Rodon）、2018年光芒史奈爾（Blake Snell）、2022年水手卡斯提歐（Luis Castillo）的美聯開局連續三振紀錄。

大聯盟紀錄為2021年由當時效力馬林魚的羅培茲（Pablo Lopez）所締造，他當時對勇士開局連續飆出9次三振。

本場比賽佛雷爾提6.2局狂飆14K，只被打2支安打送出1次保送沒有掉分，14K寫下他生涯新高，與道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並列本季單場最多K，同時還是老虎隊自2014年薛哲（Max Scherzer）以來的單場最多三振紀錄。

不過本場比賽老虎打線僅靠著二年級生格林（Riley Greene）的陽春砲拿下1分，9局他們派出同樣效力過紅雀的米勒登板關門，想不到他卻救援失敗，還失掉2分吞下敗仗，佛雷爾提本季首勝仍未開張。

米勒對老東家救援失敗。（法新社）

佛雷爾提在2018年效力紅雀表現優異，拿下國聯新人王票選第5名，隔年更是以33場先發，11勝8敗，防禦率2.75表現獲得國聯塞揚獎票選第4名，生涯在紅雀效力7年拿下41勝31敗，去年他被紅雀交易到金鶯，本季以1年1400萬美元外帶100萬美元的激勵獎金轉戰老虎。

而今天救援失敗的米勒同樣也是從紅雀出身的球員，他效力過紅雀3個賽季，2013年以15勝9敗，防禦率3.06的成績拿下國聯新人王票選第3名，在紅雀累積26勝18敗。

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