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MLB》罕見！領19億的前美聯MVP遭下放小聯盟 太空人說明原因

2024/05/01 07:58

阿布瑞尤。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人37歲古巴砲手阿布瑞尤（Jose Abreu）開季出賽22場，其打擊率竟不到1成。阿布瑞尤如今也同意被下放小聯盟，將到太空人春訓營訓練設施做調整。

現年37歲的阿布瑞尤曾是2020年美聯年度MVP，去年季前以3年5850萬美元（約新台幣19.1億）轉戰太空人，上季交出18轟、90分打點，打擊率2成37的成績。

不過，阿布瑞尤今年陷入迷航，開季22場共71打數只敲7安，僅1支二壘安打是長打，沒有開轟，另有3打點，其打擊率三圍是0.099/0.159/0.113，整體攻擊指數（OPS）僅0.269。

太空人如今動用選擇權，把阿布瑞尤降至小聯盟，阿布瑞尤將前往太空人位在佛羅里達的春訓設施報到。太空人總管布朗（Dana Brown）表示，「我們認為把Jose帶到這個環境，會有很多好處，雙方都同意這項安排，我們有信心能夠讓他在那做一些特定的工作，例如揮棒節奏與時機，以及保持對球的專注...希望我們能盡快帶他回來。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe espada）表示，動用選擇權下放像阿布瑞尤這樣的老將，是很少見的，但這也說明他也是人，「他感到沮喪...這樣做是很罕見的。」

艾斯帕達說，「我在這項運動待了很長一段時間，看到一名資深老將經歷這些很難受，所以當你看著他經歷這一切，你知道我們需要把這傢伙調整好，這在大聯盟水準的賽場是很難調整好的。」

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