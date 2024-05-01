NBA季後賽》尼克又傳壞消息！ 季中重要引援腳傷整季報銷

波丹諾維奇（持球者）整季報銷。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克在今天首輪交手費城人七六人前傳出壞消息，透過季中交易得來的35歲射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），因G4的左腳傷勢需要動刀，因此剩餘賽季將會全數報銷。

剛滿35歲的波丹諾維奇在近期就已經在處理自己的手腕傷勢問題，然而他在與七六人的東部首輪季後賽第4戰，波丹諾維奇於第二節與巴頓（Nicolas Batum）爭搶球時受傷，他當下馬上就露出痛苦的神情，該場僅打1分鐘就一跛一跛地退場。

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波丹諾維奇是在季中用富尼耶（Evan Fournier）、葛林姆斯（Quentin Grimes）、弗林（Malachi Flynn）阿西迪亞科諾（Ryan Arcidiacono）以及2張二輪籤，從活塞連同柏克斯（Alec Burks）一起換來的資深好手。在活塞時波丹諾維奇場均可以拿下20.2分，轉戰尼克後他的球權被稀釋，但仍有雙位數的10.4分進帳。

尼克明星大前鋒藍道爾（Julius Randle）在季後賽前就因為肩膀傷勢動刀整季報銷，隨著波丹諾維奇同樣也報銷後，尼克戰力又受到一次重大打擊，儘管目前尼克很有機會晉級到下一輪的賽事，但陣容深度問題恐怕會在他們季後賽越走越遠時開始逐漸影響到他們。

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