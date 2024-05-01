日職》大聯盟6隊注目！佐佐木朗希、宮城大彌合飆23K頂尖對決（影音）

佐佐木朗希與宮城大彌兩位經典賽國手在昨天上演一場驚人的投手戰。（本報合成照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日歐力士與羅德一戰上演日本經典賽國手的頂級投手大戰，兩位年僅22歲的強投，「令和怪物」佐佐木朗希以7局10K無失分表現，力壓8局狂飆13K但失1分的宮城大彌，收下本季第3勝。

佐佐木朗希在本場比賽用108球被打4支安打，送出10次三振沒有失分，投出3次四壞保送；宮成大彌本場表現不下朗希，主投8局用115球，被打5支安打狂飆自己生涯最多的13K，投出1次四壞保送，但因為被荻野貴司敲出適時安打失掉1分，終場兩隊就以1：0的比數結束比賽，由佐佐木朗希贏下這場對決。

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本季佐佐木朗希有望在球季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，今年他不僅維持著每九局超過10次三振的K功，還展現投到長局數的能耐，5場先發有4場是優質先發，33局飆37K，防禦率1.64，收下3勝1敗。

宮城大彌本季的表現更是不下佐佐木朗希，主投5場先發全部都是優質先發還有一場完投，38.1局投球送出45次三振，防禦率僅1.41，但因為球隊火力支援不佳僅拿下2勝3敗。

根據日媒報導，本場比賽有6支大聯盟球團到場觀看，包含道奇隊、教士隊與紅人隊。賽後佐佐木朗希談起自己的好友宮城表示：「我認為他是最棒的投手。因此比平常更有動力，並能夠專注在投球上。」

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