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MLB》索托開轟無用、洋基全場3次雙殺打 條紋軍吞近6戰第4敗

2024/05/01 09:31

洋基左投柯提斯（中）6局失4分吞敗。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基球星索托（Juan Soto）、捕手威爾斯（Austin Wells）今天各擊出一發陽春砲，但金鶯在第4局攻進關鍵3分、加上克默（Dean Kremer）先發7局失2分好投，洋基最後在客場以2比4輸球，條紋軍吞下近6戰第4敗。

金鶯隊2局下無人出局攻占二壘，魏斯伯格（Jordan Westburg）敲二壘滾地球，但洋基二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）接到球後想傳三壘抓跑者，卻發生暴傳，讓金鶯先攻得1分。洋基威爾斯在第3局敲陽春砲追平。

不過，金鶯第4局展開攻勢，麥肯（James McCann）敲適時二壘安打，韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）各敲適時安，幫助金鶯單局打進3分。索托在第6局敲大號陽春彈，這一轟的飛行距離為447英尺，也是索托本季第8轟。

金鶯贏球後，獨居美聯東區龍頭。（美聯社）

克默先發7局被敲4安，包含挨了2轟，失掉2分，三振、保送各4次，摘得本季第2勝。金鶯投手韋伯（Jacob Webb）後援1.1局賞3K無失分，收今年首次救援成功。金鶯以19勝10敗暫居美聯東區龍頭，領先美東第二的洋基（19勝12敗）有1場勝差。

洋基打線全場只有5安，除了兩發陽春砲外，只有1次站上得點圈、沒有敲安，全場出現3次雙殺打。洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）主投6局被敲8安，失掉4分，吞本季第3敗。

洋基索托開轟。（今日美國）

金鶯投手克默。（法新社）

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