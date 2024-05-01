MiLB》包辦全隊所有打點！鄭宗哲本季第2轟是反方向全壘打（影音）

Two Run HR by SS Tsung-Che Cheng @AltoonaCurve #LetsGoBucs pic.twitter.com/IebqhZdK7G — Pittsburgh Pirates Player Development Report （@PGHplayerDev） May 1, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊2A台灣好手鄭宗哲，今天在比賽中敲出本季第2轟，打進球隊所有打點，但終場海盜仍以2：3不敵國民。

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鄭宗哲今天擔任球隊先發游擊手打第6棒，前兩打席都被對手三振出局，第三打席他砲轟後援投手Samuel Reyes助隊逆轉並讓對手救援失敗，最後一打席三壘界外飛球出局，成為本賽最後一個出局數。

鄭宗哲4打數1安打，打進2分打點，賽季打擊率稍微上升到1成67，本季鄭宗哲的安打數不多，17場比賽60打數僅10安，不過在選球上依舊保持不錯的水準，吞下22K選到16次四壞保送，上壘率達3成42。

國民今天前百大大物哈索爾（Robert Hassell III）單場3安猛打，2021年首輪好手豪斯（Brady House）同樣也繳3安猛打，兩人各敲1轟進帳1分打點，捕手皮奈達（Israel Pineda）有雙安表現並打下致勝分。

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

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