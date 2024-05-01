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NBA》美國隊失利、首輪遭橫掃 鵜鶘明星前鋒自責：最糟糕的一季

2024/05/01 10:20

英葛蘭不滿意自己本季表現，認為是他穿上鵜鶘以來最糟糕的一季。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今年從附加賽脫穎而出，以第8名打進季後賽，不料首輪對上西部龍頭雷霆一場都沒贏，最終0：4被橫掃出局，對此陣中明星前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）自責，表示這是他生涯最糟糕的一季。

「從美國隊開始，這可能是我穿上鵜鶘球衣以來最糟的一季。」英葛蘭受訪時表示，失利後他必須照照鏡子、看看自己最需要改變什麼、看看如何才能幫助球隊，並且如何改變，才能讓鵜鶘球迷再度相信他們。

在首輪系列賽對到雷霆的比賽中，英葛蘭進攻表現低迷，4場下來僅繳出14.3分，命中率僅有34.5%，三分命中率低到25%。

至於去年夏天代表美國隊出戰世界盃，英葛蘭整個盃賽僅有5.7分，美國也在季軍賽敗給加拿大未能奪牌。

實際上本季因為威廉森（Zion Williamson）健康出賽了70場，球隊重心轉移到這位「怪物狀元」身上，多少壓縮了英葛蘭表現，總計這賽季出賽了64場，平均20.8分與上賽季相比，下滑了將近4分。

展望新賽季，英葛蘭表示，今年夏天他不能自滿，是時候需要提升自己球技了，而他與鵜鶘還有剩一年3600萬美元的合約要走。

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