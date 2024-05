道奇與響尾蛇之戰因為本壘板後方因為蜜蜂群聚延賽。(圖片取自道奇隊X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天作客響尾蛇主場,不過比賽開始前,竟因為大量蜜蜂聚集在場中,因此導致比賽延後開打。

目前還不確定延賽會持續多久,不過道奇隊主帥羅伯斯(Dave Roberts)表示,球員的安全是最重要的。甚至為了觀眾以及球員的安全,本場比賽有可能因此取消。

今天道奇原定派出菜鳥投手克納克(Landon Knack)對決響尾蛇左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)。

The Dodgers are in a bee delay pic.twitter.com/DILPUHLNYL