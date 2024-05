MLB》快歸隊了！動TJ缺陣逾1年 道奇強投畢爾勒3A繳5局5K好投

道奇強投畢爾勒。(資料照,美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇強投畢爾勒(Walker Buehler)今天在小聯盟3A復健賽先發,他主投5局賞5次三振、失掉1分的好表現。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)今天表示,如果一切順利,這可能是畢爾勒在回到大聯盟前最後一場復健賽。

畢爾勒在2022年動生涯第2次的手肘韌帶置換手術(Tommy John,俗稱TJ手術),去年整季報銷。畢爾勒因復健仍趕不上今年開季,本季從小聯盟3A出發。

請繼續往下閱讀...

畢爾勒今迎來第6場復健賽,他主投5局用75球有54顆好球,被敲7安失掉1分,賞5次三振、沒有投出保送,速球約在92至94英里,最快丟到94.6英里。畢爾勒還搭配曲球、滑球、變速球等球種。

現年29歲的畢爾勒曾在2021年單季豪取16勝、防禦率僅2.47,2022年整季先發12場交出6勝3敗防禦率4.02的成績。

截至昨天為止,道奇目前以19勝12敗暫居國家聯盟西區龍頭,團隊投手防禦率為3.66排全大聯盟第10,團隊先發防禦率3.68排全大聯盟第11名。

Ballpark powered by Buetane tonight.



Walker Buehler allowed one run with five strikeouts over five innings his latest rehab start! pic.twitter.com/1nUao2DqMB