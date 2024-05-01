MLB》快歸隊了！動TJ缺陣逾1年 道奇強投畢爾勒3A繳5局5K好投

道奇強投畢爾勒。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投畢爾勒（Walker Buehler）今天在小聯盟3A復健賽先發，他主投5局賞5次三振、失掉1分的好表現。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，如果一切順利，這可能是畢爾勒在回到大聯盟前最後一場復健賽。

畢爾勒在2022年動生涯第2次的手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），去年整季報銷。畢爾勒因復健仍趕不上今年開季，本季從小聯盟3A出發。

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畢爾勒今迎來第6場復健賽，他主投5局用75球有54顆好球，被敲7安失掉1分，賞5次三振、沒有投出保送，速球約在92至94英里，最快丟到94.6英里。畢爾勒還搭配曲球、滑球、變速球等球種。

現年29歲的畢爾勒曾在2021年單季豪取16勝、防禦率僅2.47，2022年整季先發12場交出6勝3敗防禦率4.02的成績。

截至昨天為止，道奇目前以19勝12敗暫居國家聯盟西區龍頭，團隊投手防禦率為3.66排全大聯盟第10，團隊先發防禦率3.68排全大聯盟第11名。

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Walker Buehler allowed one run with five strikeouts over five innings his latest rehab start! pic.twitter.com/1nUao2DqMB — Oklahoma City Baseball Club （@okc_baseball） May 1, 2024

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