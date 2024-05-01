NBA》談本季執教湖人的困難！ 漢姆質問：若你有球員連10場打得像X

湖人總教練漢姆。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人在昨日被金塊以1：4淘汰無緣晉級，今日《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的文章透露湖人主帥漢姆（Darvin Ham）在賽季的回顧時談到，球隊的不健康使陣容一致性不佳，這件事讓他感到很沮喪。

漢姆在受訪時說道：「所有人在名單當中進進出出的，這真的很具有挑戰性。」、「當我們球員沒有健康的身體時，我們要被批評沒有穩定的陣容。這件事讓我感到很沮喪，而我熱愛這份工作，我熱愛隨之而來的壓力，我總是在混亂的迷霧中保持冷靜。但在評論我的工作時，他們總是把常識拋到九霄雲外。」

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接著漢姆說道：「令人驚訝的是人們總是跳過核心的部分，那就是球隊陣容一致性取決於健康與表現。如果你執教一支隊伍，而且有一個先發球員連續10場打得跟屎一樣，那你該怎麼辦？」漢姆言下之意應非批評自家球員，而是在有球員表現不佳或受到傷病困擾時時，球隊得因此做出陣容上的調整。

本季湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）71場出賽是他披上紫金戰袍最多，戴維斯（Anthony Davis）出賽76場更是12年生涯新高，其中先發還有羅素（D'Angelo Russell）76場有69場先發，里維斯（Austin Reaves）82場有57場先發，普林斯（Taurean Prince）78場有49場先發，八村壘68場出賽有39場先發，瑞迪許（Cam Reddish）48場出賽有26場先發。

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