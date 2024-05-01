全中運》柔道表現亮眼 台南勇將出征克拉術亞洲錦標賽望再創佳績

台南市勇將林志驊（左前）、楊元凱（中前）、李宜臻（右前），在潘柏維教練（中後）指導下，全中運表現亮眼並獲選國手。（台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024全國中等學校運動會，台南小將勇奪123面獎牌，其中柔道小將斬獲雙金雙銀，是歷年來柔道成績最佳，好成績也讓他們代表國家參加克拉術亞洲錦標賽，期望再創佳績。

南市體育局表示，本屆全中運賽事中，民德國中李宜臻獲國中女子組63.1公斤至70.0公斤級金牌、太子國中楊元凱榮獲國中男子組50.1公斤至55.0公斤級金牌、民德國中林志驊榮獲國中男子組66.1公斤至73.0公斤級銀牌、長榮中學黃安婕榮獲國中女子組48.1公斤至52.0公斤級銀牌，成績亮眼。

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值得一提的是，民德國中3年級的李宜臻選手加入柔道隊僅兩年多的時間便奪得金牌，展現出色的實力。

體育局表示，與柔道規則相似、擁有3500年發展歷史的克拉術也傳出捷報，楊元凱、李宜臻及林志驊3名小將除了在全中運柔道項目奪下2金1銀外，他們也與南市好手曾佐鴻、許彙筳、歐祐彤，先後在伊朗亞錦賽克拉術國手選拔賽及俄羅斯青少年克拉術國手選拔賽中獲得冠軍及亞軍，好成績也讓他們代表國家參加亞洲錦標賽。

體育局表示，南市體育總會克拉術委員會成立1年多，現任主委潘柏維，同時擔任民德國中柔道專任運動教練，平日於校內深耕柔道運動，也從旁推動南市克拉術運動，今年度潘教練更培養出6位準國手，為南市柔道及克拉術運動發展注入1劑強心針。

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