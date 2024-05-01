NBA季後賽》不敢相信29秒落後6分 馬克西超扯率七六人逆轉尼克

馬克西神奇表現率七六人逆轉。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剩29秒落後6分，你會想放棄嗎？七六人馬克西（Tyrese Maxey）沒有這樣想，奇蹟般連得7分帶隊把戰線延長，他全場攻下46分，最終七六人延長賽以112：106逆轉尼克，不用提前放暑假，系列賽追成2：3，下一場將回到七六人主場再戰。

其實這場像神仙幹架，馬克西表現令人嘖嘖稱奇，尼克布朗森（Jalen Brunson）更不遑多讓轟40分，可惜延長賽最後關頭失誤、未能把球投進，成為悲情英雄。

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深陷系列賽1：3落後的七六人，今日在客場已經退無可退，但他們第二節打得荒腔走板，在第四節最後29秒落後6分，大家可能以為尼克準備收下勝利。

馬克西以一次神奇「四分打」先追4分，尼克哈特後來又2罰中1，馬克西再來直接砍入一顆大號三分球，奇蹟幫助費城軍扳平，雙方也將在延長賽分勝負。

延長賽先看布朗森的表現，他連得5分，但馬克西簡直打瘋了，飆進一顆三分球回應，以及恩比德（Joel Embiid）2罰中1、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）快攻灌籃再度超前，恩比德更完成「三分打」，七六人這波9：0取得領先。

雖然布朗森利用速度，逼得恩比德吞下惡意犯規，可惜只有2罰中1，尼克還是落後3分，布朗森又是三分球破網再度扳平，只是兩軍後來都發生失誤，七六人才驚濤駭浪中帶走勝利。

布朗森。（美聯社）



馬克西此仗30投17中，包括7顆三分球，以及第四節超神演出，全場46分、9助攻及5籃板，帶傷主將恩比德繳出19分、16籃板、10助攻，卻發生9失誤，差點完成「另類大四喜」，哈里斯（Tobias Harris）挹注19分。

尼克距離晉級差29秒，如今卻得到費城客場迎接第6戰，除了布朗森，哈特18分、阿努諾比（OG Anunoby）17分、麥克布萊德（Miles McBride）獲14分。

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