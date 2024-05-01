晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》不敢相信29秒落後6分 馬克西超扯率七六人逆轉尼克

2024/05/01 10:02

馬克西神奇表現率七六人逆轉。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕剩29秒落後6分，你會想放棄嗎？七六人馬克西（Tyrese Maxey）沒有這樣想，奇蹟般連得7分帶隊把戰線延長，他全場攻下46分，最終七六人延長賽以112：106逆轉尼克，不用提前放暑假，系列賽追成2：3，下一場將回到七六人主場再戰。

其實這場像神仙幹架，馬克西表現令人嘖嘖稱奇，尼克布朗森（Jalen Brunson）更不遑多讓轟40分，可惜延長賽最後關頭失誤、未能把球投進，成為悲情英雄。

深陷系列賽1：3落後的七六人，今日在客場已經退無可退，但他們第二節打得荒腔走板，在第四節最後29秒落後6分，大家可能以為尼克準備收下勝利。

馬克西以一次神奇「四分打」先追4分，尼克哈特後來又2罰中1，馬克西再來直接砍入一顆大號三分球，奇蹟幫助費城軍扳平，雙方也將在延長賽分勝負。

延長賽先看布朗森的表現，他連得5分，但馬克西簡直打瘋了，飆進一顆三分球回應，以及恩比德（Joel Embiid）2罰中1、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）快攻灌籃再度超前，恩比德更完成「三分打」，七六人這波9：0取得領先。

雖然布朗森利用速度，逼得恩比德吞下惡意犯規，可惜只有2罰中1，尼克還是落後3分，布朗森又是三分球破網再度扳平，只是兩軍後來都發生失誤，七六人才驚濤駭浪中帶走勝利。

布朗森。（美聯社）

馬克西此仗30投17中，包括7顆三分球，以及第四節超神演出，全場46分、9助攻及5籃板，帶傷主將恩比德繳出19分、16籃板、10助攻，卻發生9失誤，差點完成「另類大四喜」，哈里斯（Tobias Harris）挹注19分。

尼克距離晉級差29秒，如今卻得到費城客場迎接第6戰，除了布朗森，哈特18分、阿努諾比（OG Anunoby）17分、麥克布萊德（Miles McBride）獲14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。