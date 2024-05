MLB》打起來了！釀酒人尤里貝、光芒希瑞互毆 單場4人被趕出場

釀酒人投手尤里貝(中)與光芒希瑞(左)在場上互毆。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕釀酒人今天以8比2擊敗光芒,中止近期的3連敗,但比賽發生插曲,導致釀酒人投手尤里貝(Abner Uribe)、光芒中外野手希瑞(Jose Siri)在球場上演全武行。兩人都遭主審古西恩(Chris Guccione)驅逐出場。

此戰3局上,希瑞擊出大號陽春砲、飛行距離有452英尺,讓他帥氣丟棒、並看球飛出去後,才開始跑壘,光芒隊追至1比3。

到了6局上,釀酒人先發投手佩洛塔(Freddy Peralta)在0好3壞球,對希瑞丟速球卻形成觸身球,希瑞的左腿被打中,佩洛塔就被主審古西恩揮手趕出場。這時釀酒人總教練莫菲(Pat Murphy)上場與古西恩爭論,同樣也被趕出場。

釀酒人投手尤里貝與光芒希瑞在場上互毆。(今日美國)

前7局打完光芒就落後6分,第8局希瑞敲一壘方向滾地球被刺殺後,這時尤里貝突然與希瑞有言語交換,接著尤里貝就揮拳揍人,希瑞也反擊,兩人大打出手,雙方板凳也清空。最後尤里貝與希瑞都被驅逐出場,這場比賽共有4人被趕出場。

希瑞賽後表示,當時他敲滾地球出局、走到一壘時,尤里貝這時輕碰了一下他的肩膀,希瑞問對方為何要這樣做,尤里貝則說,「因為我想這樣做。」接著尤里貝就動手打他,希瑞表示,「然後我保護自己。」

Freddy Peralta hit Jose Siri on a 3-0 pitch and both him and Pat Murphy were ejected pic.twitter.com/y9APS5S79q