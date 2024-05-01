MLB》打起來了！釀酒人尤里貝、光芒希瑞互毆 單場4人被趕出場

釀酒人投手尤里貝（中）與光芒希瑞（左）在場上互毆。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天以8比2擊敗光芒，中止近期的3連敗，但比賽發生插曲，導致釀酒人投手尤里貝（Abner Uribe）、光芒中外野手希瑞（Jose Siri）在球場上演全武行。兩人都遭主審古西恩（Chris Guccione）驅逐出場。

此戰3局上，希瑞擊出大號陽春砲、飛行距離有452英尺，讓他帥氣丟棒、並看球飛出去後，才開始跑壘，光芒隊追至1比3。

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到了6局上，釀酒人先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）在0好3壞球，對希瑞丟速球卻形成觸身球，希瑞的左腿被打中，佩洛塔就被主審古西恩揮手趕出場。這時釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）上場與古西恩爭論，同樣也被趕出場。

釀酒人投手尤里貝與光芒希瑞在場上互毆。（今日美國）

前7局打完光芒就落後6分，第8局希瑞敲一壘方向滾地球被刺殺後，這時尤里貝突然與希瑞有言語交換，接著尤里貝就揮拳揍人，希瑞也反擊，兩人大打出手，雙方板凳也清空。最後尤里貝與希瑞都被驅逐出場，這場比賽共有4人被趕出場。

希瑞賽後表示，當時他敲滾地球出局、走到一壘時，尤里貝這時輕碰了一下他的肩膀，希瑞問對方為何要這樣做，尤里貝則說，「因為我想這樣做。」接著尤里貝就動手打他，希瑞表示，「然後我保護自己。」

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Freddy Peralta hit Jose Siri on a 3-0 pitch and both him and Pat Murphy were ejected pic.twitter.com/y9APS5S79q — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 1, 2024

釀酒人總教練莫菲（右）上場抗議，遭到驅逐出場。（今日美國）

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