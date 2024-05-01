NBA》史上首次父子同台破滅？ 沃神爆詹皇正在改變想法

沃納洛斯基認為，詹皇（右）已經不把布朗尼（左）進入NBA放在第一順位。（資烙照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著湖人和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）被淘汰，接著焦點就是布朗尼（Bronny James）是否能進入NBA，上演聯盟首次「父子同台」的戲碼，不過現在有消息傳出，「詹皇」可能已經放棄這個夢想了。

之前詹姆斯曾表態，希望和自己的兒子一起同台在NBA賽場上碰面，而隨著布朗尼宣佈參加選秀，首對父子同場的畫面有望在新賽季實現，不過《ESPN》名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，和兒子一起在NBA打球，可能不是「詹皇」優先考慮的事情了。

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沃納洛斯基表示，在他與詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）對話後，他感覺「詹皇」不再把兒子進入NBA這事放在第一順位，保羅正在評估是否有球隊會選走布朗尼，而又有那支球隊適合布朗尼發展，無論進入聯盟與否，最終目標希望布朗尼能有最好的發展。

保羅認為，布朗尼的心臟病史可能影響他的選秀，發病後他5個月沒有參加USC的比賽，就算復出了上場時間、表現也是有所限制，沃納洛斯基引述保羅的話，說就算布朗尼中選，下賽季他很大機率會在發展聯盟度過。

湖人方面，沃納洛斯基認為湖人不可能會用17順位選布朗尼，這支籤對湖人來說很重要，休賽季有可能用來交易；至於2輪55順位這支籤目前還有變數，不排除前面有球隊就先選走布朗尼。

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